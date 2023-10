“Magnética Pele: Glebbo lança clipe com uso de Inteligência Artificial

Lançamento do artista já está disponível na íntegra no YouTube

O cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista Glebbo já tem mais de 20 anos de carreira e não para de surpreender. O artista está de volta com o lançamento “Magnética Pele”.

Glebbo surpreendeu recorrendo à inteligência artificial com o objetivo de criar uma imersão em um mundo paralelo. A mais recente criação do artista, uma música que ele não apenas compôs, mas também produziu e gravou todos os instrumentos, com exceção da bateria.



A faixa conta com um clipe que aposta em um visual inovador que mostra o artista imerso em uma realidade além do que conhecemos. O projeto conta com direção de Octavio Augusto Seroto Simões Garcia (Octávio Garcia) e Augusto Tarini de Paiva Migotto (Augusto Migotto).

Segundo os diretores, o objetivo do clipe é promover uma verdadeira experiência. “A mensagem desse clipe é o pioneirismo. Fazer possível o impossível, uma viagem de dimensões entre os vários personagens dentro de cada indivíduo, as conexões de outras vidas… ou seja, é uma viagem moderna inovadora com várias nuances e interpretações. Só viajando pra sentir.”

Glebbo é um nome que transcende gêneros e limites. Ao longo de sua carreira, já produziu e gravou mais de 5 mil trilhas sonoras para emissoras de televisão de renome, incluindo Globo, Record, Band, SBT, Globosat, entre outras. Além disso, brilhou nos maiores palcos do Brasil, tanto com seu trabalho solo quanto ao lado de outros artistas de destaque, como o Maestro João Carlos Martins, Rodriguinho, Gaab, e muitos outros.

A música “Magnética Pele” não é apenas uma canção, mas uma jornada. Segundo Glebbo, a faixa é: “um encontro mágico, uma conexão de outras vidas, outras dimensões. O Adão e a Eva da nova geração, viajando pelos corpos, passando por Plutão. Uma história de amor que pode vencer um Armagedom, mostrando que o que é de verdade vale a pena”.

As influências musicais de Glebbo em seu novo trabalho são diversas e cativantes. “Magnética Pele” incorpora elementos de Neo Soul, com pitadas de Reggae, Jazz, música brasileira e frases vocais que arrepiam, destacando a personalidade multifacetada e o talento do artista.