Magia Natalina no Iguatemi Brasília: Shopping Revela Decoração Deslumbrante

Luzes, ursos e personagens icônicos transformam o ambiente em um cenário encantador

O espírito natalino chegou ao Shopping Iguatemi Brasília com uma decoração deslumbrante que promete encantar visitantes de todas as idades. Luzes cintilantes, ursos e personagens icônicos dão vida a um ambiente mágico, transportando os clientes para o clima festivo desta época tão especial.

O aguardado Trono do Papai Noel já está preparado na Praça Central, onde o Bom Velhinho receberá a criançada para ouvir seus sonhos e desejos natalinos. Mas não é só para os pequenos: os adultos também são convidados a voltar à infância, relembrando as emoções únicas que essa temporada proporciona.

Bianca Marinho, gerente de marketing do empreendimento, destaca o compromisso do Iguatemi Brasília em ser um espaço para toda a família. “Queremos contagiar todos que passam pelo shopping com a magia do Natal. Cada detalhe foi pensado com carinho para criar lembranças inesquecíveis junto aos nossos clientes”, afirma.

Além do Trono do Papai Noel, o shopping oferece uma série de atividades especiais para as crianças, como brinquedos lúdicos e a tradicional Oficina de Natal. Este ano, uma novidade empolgante é o trenzinho interativo, uma atração que combina tecnologia e diversão, proporcionando aos clientes uma participação em uma aventura natalina única.

Os serviços natalinos estão disponíveis até o dia 24 de dezembro, com horários específicos para garantir que todos possam aproveitar a magia do Natal no Iguatemi Brasília. Confira os horários de funcionamento do Trono do Papai Noel na Praça Central e programe-se para vivenciar momentos especiais nesta temporada festiva.