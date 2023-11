Magia Natalina ilumina o JK Iguatemi: Shopping inaugura decoração especial

Árvores imponentes, presentes em acrílico e oficinas encantadoras prometem envolver visitantes na atmosfera mágica do Natal

Em meio à agitação da temporada, o JK Iguatemi, ícone do luxo e da sofisticação em São Paulo, abriu suas portas para uma celebração natalina comovente. Sob o tema “Encanto e Magia”, o shopping revelou uma decoração exuberante, transformando seus corredores em um verdadeiro conto de fadas festivo.

Mais de 15 árvores de Natal, distribuídas estrategicamente, brilham com luzes cintilantes, enquanto a árvore máster, majestosa no piso térreo, com seus 10 metros de altura, se destaca como o ponto focal da magia natalina. Elementos inéditos, como caixas de presentes em acrílico vermelho, completam a experiência, proporcionando um toque contemporâneo à tradição.

A área externa não fica de fora, recebendo de volta os carismáticos “noéis pernudos” e uma iluminação deslumbrante que enfeita toda a fachada do shopping. As crianças têm espaço garantido em duas oficinas exclusivas: uma para escrever cartinhas ao Papai Noel e outra para criar enfeites em MDF, inspirados nos cenários festivos do shopping.

O Piso 1 abriga o trono do Papai Noel, pronto para receber visitantes de todas as idades, inclusive pets, até o dia 24 de dezembro. Enquanto os pequenos participam das oficinas, os adultos podem explorar as diversas lojas em busca de presentes únicos, saborear delícias nos restaurantes e docerias, e desfrutar da programação especial do cinema.

O JK Iguatemi não apenas inaugura a temporada festiva, mas cria um espaço onde a magia do Natal se torna uma experiência única e inesquecível para todos que cruzam suas portas. O shopping se transforma em um refúgio encantado, convidando os visitantes a celebrarem juntos essa época tão especial.

Serviço Papai Noel e Oficinas de Natal:

De 10.11 à 30.11.23 das 14h00 às 20h00

De 01.12 à 14.12.23 das 13h00 às 21h00

De 15.12 à 23.12.23 das 10h00 às 22h00

24.12 das 10h00 às 18h00

Mais informações da programação podem ser acessadas por meio do site do JK Iguatemi, aqui.