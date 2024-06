Magalu e AliExpress unem forças em parceria inédita

O Magalu e o AliExpress, marketplace internacional do Alibaba International Digital Commerce Group, anunciaram hoje um acordo estratégico inédito que transformará a experiência de compra online para milhões de consumidores. A partir do próximo trimestre, o AliExpress começará a vender itens da sua linha Choice no marketplace do Magalu, enquanto a varejista brasileira oferecerá produtos de estoque próprio na plataforma brasileira do AliExpress. Esta é a primeira vez que o AliExpress vende itens em uma plataforma terceira no mundo, marcando um movimento histórico no e-commerce global.

Magalu e AliExpress anunciam parceria estratégica global

Kai Li, CEO Latam do AliExpress, destacou a importância da expansão local: “Temos focado cada vez mais na expansão da nossa operação local, reforçando o compromisso do AliExpress em contribuir com o desenvolvimento do e-commerce brasileiro. A inclusão dos itens do Magalu no nosso catálogo garante maior complementariedade de sortimento, além de impulsionar a experiência do cliente.”

Primeira vez que AliExpress venderá itens em uma plataforma terceira no mundo; Magalu se expande internacionalmente

Frederico Trajano, CEO do Magalu, complementou: “A inclusão de milhares de produtos do AliExpress na nossa plataforma acelera nossa estratégia de diversificação de categorias e de aumento da frequência de compra, além de impulsionar a nossa operação cross border. Já a oferta de nosso 1P no AliExpress vai fortalecer as vendas e consolidar a absoluta liderança nas categorias que são tradicionais da companhia. Há uma complementaridade total de sortimento, sem sobreposição.”

Os produtos importados inicialmente vendidos pelo AliExpress nos canais digitais do Magalu fazem parte da linha Choice, respeitando as regras do Remessa Conforme, programa instituído em 2023 pelo Governo Federal. No site e aplicativo do Magalu, os produtos do AliExpress serão destacados em um “Mundo” específico, semelhante ao destaque dado a determinadas marcas e categorias. Além disso, esses itens poderão ser oferecidos pelos vendedores das mais de 1.250 lojas físicas do Magalu espalhadas por todo o Brasil.

Simultaneamente, o Magalu disponibilizará produtos do seu estoque próprio na plataforma brasileira do AliExpress, inicialmente focando em bens duráveis, categorias nas quais a empresa é líder de mercado no Brasil, com ampla capilaridade logística e multicanalidade.

Fundado há mais de 60 anos no interior de São Paulo, o Magalu é hoje uma das maiores plataformas digitais de varejo do Brasil, com cerca de 36 milhões de clientes ativos. Em 2023, a empresa registrou vendas totais de 63,1 bilhões de reais, dos quais 43 bilhões foram receitas geradas pelo e-commerce. O marketplace do Magalu, criado há apenas sete anos, atingiu 18 bilhões de reais em vendas, com crescimento de 17% em relação a 2022.

O AliExpress, criado em 2010, tornou-se uma das plataformas de varejo mais populares do mundo, conectando vendedores e fabricantes a consumidores em mais de 100 países. Disponível em 15 línguas, o AliExpress está no Brasil há quase 15 anos, sendo um dos poucos territórios onde a plataforma atua localmente, aberta a lojas nacionais.