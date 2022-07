Maestro João Carlos Martins estrela campanha de Dia dos Pais da Reserva

Marca também promove concerto do regente com a Orquestra Bachiana no Teatro Municipal do Rio de Janeiro

O maestro João Carlos Martins é a estrela da nova campanha de Dia dos Pais da Reserva, marca de roupas do Grupo AR&CO, que traz o mote “Camisaria Reserva, feita com maestria no Brasil”.

Com o objetivo de amplificar a linha de camisas, a campanha se une à trajetória do maior maestro brasileiro em um shooting feito com a orquestra Bachiana no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

João Carlos Martins é mundialmente conhecido por seu trabalho como pianista, que começou quando ele tinha apenas oito anos (Crédito das fotos: Raphael Figueiredo)

Pai de quatro filhos e oito netos, João Carlos Martins é mundialmente conhecido por seu trabalho como pianista, que começou quando ele tinha apenas oito anos, no período de 1940. Seu principal feito exigiu uma jornada de décadas, onde ele registrou todas as obras de Johann Sebastian Bach, sendo considerado um dos principais intérpretes do compositor no mundo.

No ano 2000, o musicista foi obrigado a largar a sua carreira de pianista pelo agravamento da distonia focal – doença que sofre desde os 18 anos – e por uma série de fatalidades que afetaram definitivamente o movimento de suas mãos.

Hoje, com 82 anos de idade e 64 de carreira, o maestro conta com a ajuda de luvas biônicas para conseguir tocar, além de, recentemente, lançar uma campanha mundial cujo objetivo é ajudar cientistas a encontrar a cura para a distonia.

“Camisaria Reserva, feita com maestria no Brasil” é o mote da campanha da marca de roupas (Crédito das fotos: Raphael Figueiredo)

“Aos 82 anos de idade continuo na ativa, realizando em torno de 80 concertos por ano e me sinto honrado em participar da Campanha do Dia dos Pais para a Reserva. Ser pai é entender os filhos, porque no futuro eles também serão pais”, comenta João Carlos Martins.

Criador da Fundação Bachiana, João Carlos Martins é, atualmente, o regente e diretor artístico da Bachiana Filarmônica SESI-SP, uma das mais importantes orquestras de iniciativa privada do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Criador da Fundação Bachiana, João Carlos Martins é, atualmente, o regente e diretor artístico da Bachiana Filarmônica SESI-SP (Crédito das fotos: Raphael Figueiredo)

Com lançamento em 20 de julho, a nova campanha de Pais da Reserva também trará, em 13 de agosto, o maestro regendo a Orquestra Bachiana em um concerto exclusivo no Teatro Municipal do Rio, com venda de ingresso aberta ao público.

Os vídeos e fotos da campanha serão veiculados nas redes sociais da Reserva, no vestuário interno das lojas e também em anúncios para mídias diversas.

Para adquirir ingressos do concerto, clique aqui.