Maestro Adriano Machado completa 38 de carreira e transformação da música clássica no Brasil

Adriano Machado completa 38 anos de uma carreira marcada pela originalidade, ousadia e democratização da música sinfônica no país. Pioneiro dos cine-concerts no Brasil e vencedor do Latin GRAMMY, é um dos maestros mais respeitados e ativos da cena sinfônica brasileira, que transformou a experiência de milhares de pessoas e abriu caminhos para a música clássica em território nacional.

Aos 12 anos iniciou estudos de violino e aos 15 já liderava corais e pequenos grupos musicais. Quando chegou aos 24, ao assumir o pódio pela primeira vez, encontrou o caminho que seguiria por décadas. Sua trajetória o levou a reger importantes orquestras, até fundar, em 2000, seu próprio projeto: a Orquestra Sinfônica Villa Lobos (OSVL). Com uma das mais ativas orquestras privadas do país, ele conseguiu transformar uma iniciativa independente em uma potência nacional.

Sob a liderança de Adriano Machado, a OSVL atualmente realiza 80 apresentações anuais de cine-concerts, game in concert e shows com arranjos originais. O maestro subiu aos palcos dos principais teatros, participou de festivais internacionais e se destacou por projetos inovadores que unem performance ao vivo, sincronia audiovisual e repertórios de alto impacto emocional. Um feito sem precedentes no contexto da música orquestral brasileira.

Em 2018, Adriano Machado entrou para a história ao apresentar o primeiro cine-concerto completo no Brasil, o desafiador “La La Land in Concert”. O sucesso abriu caminho para produções monumentais de “Star Wars”, “O Senhor dos Anéis”, “Harry Potter”, “Kingdom Hearts” e “Pixar in Concert”. O projeto “Magia & Sinfonia Disney”, celebrando o centenário da Disney, percorreu diversas capitais brasileiras. Em algumas dessas produções, o maestro chegou a conduzir 250 músicos e coralistas simultaneamente no palco.

Quem vê o sucesso de hoje, não imagina que antigamente existia uma grande barreira entre a música orquestral e a música popular, assim como seus respectivos públicos. “Eu via que era preciso democratizar a música. Hoje você ainda vê grandes orquestras fazendo música popular, mas naquela época não era muito normal isso. Então eu via que existia um novo público querendo isso. Eu acho que a gente como músico, principalmente como maestro, tem uma grande obrigação. Não é só reclamar ‘que o povo brasileiro não sabe ouvir música (orquestral)’, mas isso depende muito da gente também. Eu sentia essa falta de democratização”, declarou Machado em suas redes sociais. Desde então, seu projeto de levar as trilhas sonoras do cinema para os palcos tem sido um sucesso de público.

Além dos cine-concerts, Adriano Machado se destaca pela versatilidade e pelas parcerias com artistas de diferentes estilos, como Sarah Brightman, John Legend, Dionne Warwick, DJ Alok, Il Divo, Il Volo, Roupa Nova, Fábio Jr., Bruno & Marrone, Elba Ramalho, Padre Fábio de Melo, Vanessa da Mata, Fernanda Abreu, Edu Falaschi e Matheus & Kauan. Essa abertura resultou em projetos inovadores e em um Latin GRAMMY pelo álbum “Amizade Sincera II” com Sérgio Reis e Renato Teixeira.

Reconhecido por derrubar as paredes invisíveis que mantinham a música clássica restrita a uma elite cultural, Adriano Machado segue reinventando a forma como o brasileiro consome música orquestral, alcançando públicos jamais atingidos sem comprometer a qualidade ou integridade artística.