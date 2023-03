Macrotec oferece soluções para reduzir de custo e melhorar a qualidade

Um dos principais fatores da Indústria 4.0 é desenvolver a produção brasileira, com ganhos positivos, reduzindo custos e melhorando a qualidade dos produtos

Os avanços tecnológicos trazem, cada vez mais, agilidade nos processos, maior conhecimento para empresas e trabalhadores, bem como, a melhoria na qualidade de produtos e serviços.

Com sua visão empreendedora e paixão por tecnologia, Brito lidera a equipe da Macrotec desde 2012 e vem ajudando a desenvolver as soluções em automação industrial, contribuindo, assim, para a transformação digital de grandes empresas brasileiras.

Na Indústria brasileira, não seria diferente. Chegamos à Indústria 4.0 e o mercado mundial já começa a tratar sobre a Indústria 5.0 como lago muito mais que palpável. Estes conceitos têm como premissa principal a integração das tecnologias, que vão desde IoT (Internet das Coisas) até robôs, aprimorando todos os processos industriais e garantindo para os profissionais mais competência, elevando o nível de qualificação. No fim, as empresas e a economia brasileira ganham ainda mais competitividade, especialmente, no mercado externo.

A Macrotec é prova de que a integração de tecnologias avançadas em todos os aspectos da produção pode ser benéfica para as empresas e para o meio ambiente.

Neste contexto, uma das empresas que vem auxiliando há mais de 35 anos no crescimento industrial nacional é a Macrotec. Fundada e sediada em Belo Horizonte (MG), a indústria vem se destacado por suas soluções inovadoras em automação industrial, utilizando tecnologias como IoT, inteligência artificial e análise de dados.

Fundada e sediada em Belo Horizonte (MG), a indústria vem se destacado por suas soluções inovadoras em automação industrial, utilizando tecnologias como IoT, inteligência artificial e análise de dados.

“Com a chegada da Indústria 4.0, a integração de tecnologias avançadas em todos os aspectos da produção tem se tornado cada vez mais importante para a competitividade das empresas. A Macrotec tem como objetivo integrar tecnologias avançadas em todos os aspectos da produção, tornando os processos mais eficientes, flexíveis e sustentáveis”, comenta Rodrigo Brito, CEO da Macrotec.

“As nossas soluções permitem que as empresas otimizem seus processos de produção, reduzam custos e melhorem a qualidade de seus produtos. Além disso, a Macrotec tem se preocupado em implementar práticas sustentáveis em seus projetos, contribuindo para a redução do impacto ambiental da indústria”, afirma Rodrigo.

Desta forma, a empresa vem se consolidando em uma referência tecnológica para a indústria no Brasil e contribui para impulsionar a competitividade e o desenvolvimento do País, com mais eficiência e sustentabilidade.

"A Macrotec é prova de que a integração de tecnologias avançadas em todos os aspectos da produção pode ser benéfica para as empresas e para o meio ambiente. E é uma das empresas brasileiras que está liderando essa transformação na era da Indústria 4.0", finaliza Rodrigo Brito.