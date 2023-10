MacroBaby assume o título de maior loja de bebês dos EUA após o fechamento da BuyBuyBaby

O CEO Richard Harary compartilha os segredos do sucesso onde as vendas online superam as lojas físicas

Após o encerramento da BuyBuyBaby, uma das lojas mais populares de produtos para bebês nos Estados Unidos, a MacroBaby emergiu como a nova potência no segmento. Esta loja, localizada na ensolarada Flórida, rapidamente conquistou uma base de clientes fiel, tanto entre turistas brasileiros quanto entre americanos de outras cidades.

Richard Harary fez a transição do comércio no eBay para criar a MacroBaby, uma loja dedicada a bebês

O CEO da MacroBaby, o empresário brasileiro Richard Harary, compartilhou que a receita gerada pelas vendas online da loja ultrapassou até mesmo o faturamento de sua loja física. “Somos uma das lojas que mais vende no segmento com um faturamento online expressivo”, disse Richard.

Richard Harary é um ícone na maternidade empresarial com a MacroBaby.

Mas a MacroBaby não é apenas uma loja de produtos para bebês. É também um local que busca fornecer apoio e orientação para as mães que, muitas vezes, se sentem inseguras sobre como começar a atender às necessidades de seus pequenos.

“Aqui, as mães encontram produtos que visam tornar a jornada mais confortável e prática. O foco está em fornecer produtos que garantam o conforto, a segurança e a praticidade que toda mãe e bebê merecem. A loja cuidadosamente seleciona itens que atendem a esses critérios essenciais”, enfatizou o empresário.

Além de produtos de alta qualidade, a MacroBaby incorpora tecnologia de ponta para simplificar a rotina das mães. Monitores inteligentes e carrinhos de última geração estão disponíveis, contribuindo para a praticidade dos cuidados com o bebê.

“A MacroBaby é um farol de apoio para mães que desejam proporcionar o melhor para seus bebês. Este espaço é mais do que uma loja, é um local onde as mães encontram produtos que promovem conforto, segurança e praticidade, além de um ambiente que as valoriza. O compromisso da MacroBaby é ajudar mães a navegarem com confiança pela jornada da maternidade, onde o melhor para a mãe é, sem dúvida, o melhor para o bebê”, garantiu Richard.

A história da MacroBaby remonta à visão empreendedora de Richard Harary, que, aos 18 anos, mudou-se para a Flórida com o sonho de cursar psicologia na University of South Florida (USF). Seu espírito empreendedor logo o levou a comprar uma pequena empresa de bagagens por apenas US$ 7 mil. Ele começou a anunciar essas malas no eBay, na época um novo mercado digital, e tornou-se um dos maiores vendedores da plataforma nos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No ano de 2007, Harary notou uma lacuna no mercado de carrinhos de bebês e produtos de enxoval, o que o inspirou a criar a MacroBaby, a principal empresa de seu conglomerado. Ele importou produtos de bebê da Europa, oferecendo uma variedade de opções de alta qualidade e design diferenciado.

A MacroBaby nasceu da visão de Richard de proporcionar atendimento diferenciado às mães. “Eu quis abrir uma loja física para oferecer um atendimento diferenciado do que eu via nessas lojas. Foi aí que nasceu o slogan da MacroBaby: a loja de bebê com coração”, afirmou o empresário.

A MacroBaby não é apenas uma loja de produtos para bebês, mas também um local onde as mães encontram apoio, produtos de qualidade e inovações tecnológicas para tornar a jornada da maternidade mais fácil e segura. Com sua trajetória notável, Richard Harary se destaca como um empreendedor comprometido com o bem-estar das mães e bebês, e a MacroBaby solidifica sua posição como a maior loja de bebês dos EUA.