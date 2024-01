Luz no fim do túnel: Brasil autoriza uso do EPKINLY™️, novo aliado contra Linfoma Difuso de Grandes Células B

Aprovação da ANVISA marca um marco significativo na abordagem não-quimioterápica para pacientes com câncer sanguíneo desafiador

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) concedeu aprovação ao medicamento inovador EPKINLY™️ (epcoritamabe), marcando um avanço histórico no tratamento do Linfoma Difuso de Grandes Células B (LDGCB) recidivo ou refratário. Desenvolvido pela AbbVie, o EPKINLY™️ é o primeiro anticorpo biespecífico de administração subcutânea a obter aprovação no Brasil para essa indicação.

A aprovação pela ANVISA foi baseada nos resultados promissores do estudo multicêntrico EPCORE™️ NHL de fase 1b/2 GCT 3013-01, que investigou a eficácia e segurança do epcoritamabe em pacientes adultos com LDGCB R/R. O Brasil desempenhou um papel crucial no programa de desenvolvimento desta terapia, com centros de pesquisa em todo o país participando ativamente.

O LDGCB representa uma forma agressiva de câncer sanguíneo, com poucas opções terapêuticas e prognóstico muitas vezes desfavorável. A imuno-quimioterapia é o tratamento padrão, no entanto, cerca de 30 a 40% dos pacientes que seguem essa abordagem apresentam resistência ou recidiva pós-tratamento.

Maria Duran, líder médica de Oncologia na AbbVie Brasil, destaca a importância do EPKINLY™️ como uma opção não-quimioterápica com benefícios clínicos substanciais. O medicamento atua por meio de um mecanismo de ação inovador, combatendo diretamente as células cancerosas e ativando as células T do sistema imunológico.

A aprovação no Brasil representa um avanço significativo na jornada do paciente com LDGCB, preenchendo uma lacuna crucial nas opções terapêuticas disponíveis. A AbbVie reitera seu compromisso em transformar os padrões de tratamento em diferentes tipos de câncer no sangue, investindo em pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras em parceria com centros e pesquisadores brasileiros. O EPKINLY™️ traz esperança e abre caminho para uma nova era no tratamento do Linfoma Difuso de Grandes Células B.