Luxo nacional perfuma o mundo: Tania Bulhões Perfumes lança 11 fragrâncias Eau de Parfum

Conheça a marca que está elevando o patamar da perfumaria brasileira

Na constante busca por inovação e sofisticação, a marca Tania Bulhões, renomada por seus produtos de casa e decoração de luxo, tem dado passos ousados no universo da perfumaria. O recente anúncio do relançamento da Tania Bulhões Perfumes é um divisor de águas para a indústria brasileira.

Marca que está desafiando as convenções da perfumaria nacional

Até 2019, a marca concentrava-se principalmente em produtos Deo Colônia, mas agora, com um olhar voltado para o mercado de perfumaria de nicho, a empresa está lançando 11 fragrâncias Eau de Parfum de alta qualidade e maior concentração. Uma colaboração com perfumistas renomados de Grasse, na França, resultou em criações exuberantes e envolventes.

Linha que combina tradição e modernidade na perfumaria de nicho

A fundadora e diretora criativa da marca, Tania Bulhões, buscou inspiração em suas paixões pessoais para nomear as novas fragrâncias. Nomes como “Chá Branco”, “Meu Verde”, “Meia-Noite” e “Rosas Roubadas” evocam imagens vívidas e emocionantes.

Tania Bulhões, um luxo nacional para perfumar o Mundo

Acompanhando o lançamento, a marca investiu em uma campanha de marketing digital que inclui fotos e vídeos, ampliando sua presença nos canais online. Com um compromisso evidente com o sucesso da nova empreitada, a empresa dobrou os investimentos em marketing e comunicação para esse segmento.

A inovação não para por aí. Além das novas fragrâncias, a Tania Bulhões Perfumes lançou um novo site que oferece experiências interativas. O destaque é o quiz de identidade olfativa, uma ferramenta que proporciona aos clientes recomendações personalizadas com base em suas respostas a quatro simples perguntas.

Essa investida na perfumaria não é apenas uma expansão do portfólio da marca, mas uma reestruturação completa. Com uma nova área dedicada ao segmento, a Tania Bulhões está almejando um crescimento ainda mais expressivo nesse mercado. A perfumaria já representa cerca de 15% da receita total da marca, e essa porcentagem está destinada a crescer.

Olhando para o futuro, a marca de luxo está planejando uma expansão ousada, com lojas dedicadas à beleza e perfumaria nos principais shoppings de São Paulo e Rio de Janeiro. Essa visão estratégica abraça uma abordagem multissetorial, incluindo o investimento na fábrica de porcelana Royal Limoges e a projeção de uma fábrica e centro de distribuição no Brasil até 2024.

A Tania Bulhões também tem sua mira no cenário global, com a criação de uma plataforma de e-commerce que transcenderá fronteiras. Com todas essas inovações e expansões, a marca está deixando uma marca indelével no mundo do luxo, trazendo consigo o aroma inconfundível de sucesso.