Luta por Justiça: fotobiografia de Marielle Franco é lançada em São Paulo

Evento no Museu Judaico de São Paulo celebra vida e lutas de Marielle Franco, promovendo diálogo entre identidades culturais

Na próxima quarta-feira, dia 16 de agosto, São Paulo será palco de um evento histórico que reúne as vozes de Marielle Franco, a judeidade e a negritude. O lançamento da fotobiografia “Marielle Franco – Fotobiografia”, em parceria com o Instituto Marielle Franco, a vereadora Mônica Benício e a Azougue Editorial, acontecerá no Museu Judaico de São Paulo, às 18h. A ocasião também se enquadra na série “Judeidade e Negritude”, uma iniciativa colaborativa entre o Museu Judaico de São Paulo, o Instituto Brasil-Israel e a Casa Sueli Carneiro.

A emocionante jornada de Marielle Franco em sua própria “voz”

O evento, que ocorre no contexto da exposição “Marcelo Brodsky: Exílios, Escombros, Resistências”, trará uma roda de conversa que aprofunda a trajetória de Marielle Franco, sua luta por justiça social e sua influência nas esferas da arte, cultura e política. Participarão da roda de conversa Mayara Donaria, representante do Instituto Marielle Franco, o renomado fotógrafo Marcelo Brodsky e Marinete Franco, mãe da vereadora.

A vida e lutas da vereadora Marielle Franco em imagens e palavras

A série “Judeidade e Negritude”, que visa a exploração das intersecções e tensões entre a judeidade e a negritude, encontrará um marco no lançamento da fotobiografia de Marielle Franco. O livro, que é organizado por Sergio Cohn e Melina de Lima, conta com a contribuição de 70 fotos selecionadas, curadoradas pelos fotógrafos Mayara Donaria, Bernardo Guerreiro, Thaís Rocha, Wilson da Costa e Marcelo Brodsky.

Marinete Franco, mãe de Anielle Franco, mostra fotos da filha na fotobiografia

(Foto: Carlos Baldan / Instituto Marielle Franco)

O Museu Judaico de São Paulo e seus parceiros demonstram, mais uma vez, o compromisso de promover conversas e reflexões que transcendem barreiras culturais. A fotobiografia “Marielle Franco – Fotobiografia” não apenas celebra a vida de uma mulher que se tornou símbolo de luta, mas também propõe diálogos frutíferos entre identidades que compartilham histórias complexas e ricas.

O lançamento do livro “Marielle Franco – Fotobiografia” é um convite à comunidade paulistana e a todos os interessados em mergulhar nas memórias e ideais de Marielle Franco. A entrada é gratuita e as portas do Museu Judaico de São Paulo, localizado na Rua Martinho Prado, 128, estarão abertas a partir das 18h. Um momento de união de identidades e celebração da força de Marielle Franco espera por todos que desejam participar.

Lançamento do livro “Marielle Franco – Fotobiografia” – Judeidade e Negritude

Quando: 16.08 (quarta-feira), às 18h

Onde: Museu Judaico de São Paulo – Rua Martinho Prado, 128

Entrada gratuita