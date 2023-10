Lulu Santos se apresentará neste sábado em homenagem ao Dia do Servidor Público

Show no Bothanic promete emocionar o público com clássicos da MPB

No próximo sábado, 28 de outubro, a cidade de Brasília será palco de uma celebração especial em homenagem ao Dia do Servidor Público. O cantor e compositor Lulu Santos se apresentará no Bothanic em um show que promete emocionar o público com os maiores sucessos da Música Popular Brasileira (MPB).

Show de Lulu Santos marca comemoração do Dia do Servidor Público

O evento é uma iniciativa conjunta do Sindicato do Poder Judiciário e do MPU no DF (Sindjus), do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União (Sindilegis) e do Club. Entre os convidados, estarão autoridades e personalidades da capital federal, como o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), Raimundo Nonato Silva Santos, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), o deputado Rafael Prudente (MDB-DF) e a deputada Érika Kokay (PT-DF).

Lulu se apresentará com sucessos que marcaram gerações

O público que comparecer ao Bothanic no próximo sábado terá a oportunidade de ouvir clássicos de Lulu Santos, como “Toda Forma de Amor,” “Um Certo Alguém,” “Tempos Modernos,” “Como uma Onda,” e muitos outros que marcaram gerações.

Com mais de quatro décadas dedicadas à música, Lulu Santos é sinônimo de talento e energia com seu estilo inconfundível. O show “Barítono,” que tem encantado o Brasil, celebra os 70 anos deste incrível artista.

Vale ressaltar que os ingressos já estão esgotados e foram vendidos, com exclusividade, para os servidores do Poder Judiciário da União, MPU no DF, Câmara, Senado e Tribunal de Contas da União. Além disso, os participantes devem levar 1kg de alimento não-perecível como parte da entrada para o evento.

A expectativa é que o próximo sábado seja uma noite memorável, unindo pessoas de diferentes áreas e posições na sociedade em torno da música e da celebração do Dia do Servidor Público. Lulu Santos, com sua inigualável habilidade artística, promete proporcionar um espetáculo inesquecível que ressalta a importância da música como elemento unificador e transformador na sociedade.