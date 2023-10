Luli lança “Seu M*rda”, single que fala sobre relações tóxicas

Faixa composta em parceria com CLAU e Bruno Gadiol já está disponível em todas as plataformas de áudio

Luli lançou a faixa “Seu M*rda” composta em parceria com CLAU e Bruno Gadiol. A canção fala sobre relações tóxicas e marca o primeiro lançamento da cantora com a Head Media.

Faixa composta em parceria com CLAU e Bruno Gadiol já está disponível em todas as plataformas de áudio

Produzida pelos seis vezes indicados ao Grammy Latino, Los Brasileros, “Seu M*rda” traz uma lista de coisas ruins que você tem para falar sobre o ex após o fim da relação. “Essa música fala sobre aquele boy lixo que é tão lixo que você mesmo teve que fazer uma lista para mostrar o quão merda ele é”, explica Luli.

” ‘Seu M*rda’ é um trabalho muito especial. Eu a escrevi junto com a Clau, que é uma artista que eu admiro pra caramba. Então estou super animada com esse lançamento”, adianta a cantora.

Natural de São Paulo, Luli conta com uma longa trajetória na música. Além de cantora e compositora, Luli é artista de teatro musical, tendo atuado em grandes produções como “A Bela e a Fera”, “Os Produtores”, de Miguel Falabella, “Mean Girls” e “”. Recentemente, deu vida à personagem Sandy, protagonista do musical “Grease”, que esteve em cartaz em São Paulo.

Sobre “Seu M*rda”, Luli acrescenta que a ideia surgiu em uma das idas à Head Media. Ao lado de Clau, Bruno Gadiol e do produtor Pedro Dash, pensou em criar uma música listando as 10 coisas que odiaria em um rapaz após o fim de uma relação.

“O que mais me inspirou foram experiências amorosas frustradas que eu já tive e que a galera já teve também, trocamos ideias sobre como tem bastante coisa em comum que a gente acaba passando quando estamos com alguma pessoa”, compartilha a cantora.

Gravado em São Paulo, o clipe de “Seu M*rda” faz uma brincadeira com os trágicos casos de relacionamentos amorosos que não dão certo. Com direção de Ygor de Oliveira, o vídeo com certeza traz uma lista de 10 coisas que todo boy lixo vai se identificar.