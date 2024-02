Lula na RedeTV!: entrevista exclusiva com Kennedy Alencar

Não perca a oportunidade de ouvir diretamente do presidente Lula seus insights e planos futuros, nesta terça-feira, às 22h

Em uma edição especial do programa ‘É Notícia’, o jornalista Kennedy Alencar conduzirá uma entrevista exclusiva com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, diretamente do Palácio do Planalto, em Brasília. Este evento singular promete trazer à tona visões, projetos e respostas do presidente sobre os rumos do país.

A RedeTV! tem o privilégio de oferecer ao público este momento exclusivo de jornalismo, onde Kennedy Alencar, conhecido por suas entrevistas aprofundadas com figuras de proeminência nas mais diversas áreas, dialogará com o presidente sobre temas atuais e de interesse nacional.

A entrevista vai ao ar na RedeTV! nesta terça-feira, às 22h, permitindo aos espectadores uma oportunidade única de compreender melhor as direções políticas, econômicas e sociais sob a gestão de Lula. Para aqueles que não conseguirem assistir ao vivo, haverá uma reapresentação na quinta-feira, às 23h45.

Este é um evento imperdível para todos interessados na política nacional, oferecendo uma janela direta para as intenções e visões do líder do executivo brasileiro. Sintonize na RedeTV! para não perder esta conversa esclarecedora.