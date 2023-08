Lula elogia o SUS e manda recado para Faustão após transplante de coração

Faustão, segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, após passar por um transplante de coração nesse domingo (27)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o transplante de Fausto Silva para exaltar o Sistema Único de Saúde (SUS) e desejar melhoras ao apresentador que passou por um transplante de coração no último domingo (27) em São Paulo.

Faustão recebeu o coração após o primeiro na lista de espera do transplante rejeitar o órgão. O apresentador foi transplantado no domingo

De acordo com o perfil de notícias Choquei, Lula lembrou que o SUS é responsável por cuidar dos transplantes de órgãos no Brasil e que o país é referência mundial nessa área. Ele também brincou com o fato de Faustão ser torcedor do Corinthians, assim como ele, e disse que isso poderia ajudar na recuperação do comunicador.

“Você viu que o Faustão recebeu o coração? Quem cuida disso é o SUS. Eu desejo ao Faustão que viva mais cem anos com esse coração novo, que seja corintiano. Faustão, se for corintiano, você vai viver mais 100 anos. Quando eu completar 120, você ainda estará jovem, falando de futebol ou de qualquer outra coisa. Espero que Deus te ajude e que você se recupere logo”, afirmou Lula.

Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (28), Faustão está se recuperando bem da cirurgia e já respira sem a ajuda de aparelhos. Ele deve permanecer na UTI por mais alguns dias até ser transferido para um quarto.