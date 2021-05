Luiza Marilac rebate haters: ‘eu vou usar peruca quando quiser’

A youtuber trans usou o Instagram para rebater a insistência pelo uso da peruca, após a cirurgia de retirada do silicone industrial.

A youtuber e apresentadora Luiza Marilac usou as redes sociais para rebater críticas de seguidores que insistem que a artista trans use peruca, depois de passar pelo procedimento cirúrgico de retida do silicone industrial. “O público é um dos motivos da depressão de diversos humoristas, com essas cobranças excessivas”.

Não é de hoje que Luiza é alvo de duras críticas. Desde que viralizou em 2011, a youtuber contou que por causa da cobrança, passou por diversos procedimentos estéticos para se sentir bem. “As pessoas pediam para que eu alisasse o cabelo, que na época era cacheado, por não ficar bem na televisão. Depois foi para mudar o meu sorriso e não passou muito tempo até começarem a falar sobre o meu peso”, comentou.

Há 15 dias, Luiza está em recuperação da cirurgia de retirada do silicone industrial, 500ml em cada seio. O influenciador Carlinhos Maia dou R$20 mil para a cirurgia. “O meu processo de preparação para esse procedimento começou há um ano, quando comecei a tomar medicamentos a base de corticoides, e claro que o peso aumentou. Mas os haters não querem saber disso, eles só querem destilar veneno e na maioria das vezes são contas fakes”, conta Marilac.

Luiza ainda comentou sobre a depressão que assola diversos artistas. “O público é um dos motivos da depressão de diversos humoristas, com essas cobranças excessivas. Whindersson Nunes foi um dos humoristas que ficaram doentes, claro que deve ter diversos motivos para isso, mas o público nem sempre é tão compreensivo e acaba influenciando isso”.

A apresentadora usa o canal do youtube para falar sobre o assunto. “Trago esses temas que acho relevantes para o canal e apresento meus pontos. Mas hoje escolho muito bem sobre o que vou falar.

A apresentadora usa o canal do youtube para falar sobre o assunto. “Trago esses temas que acho relevantes para o canal e apresento meus pontos. Mas hoje escolho muito bem sobre o que vou falar. Aprendi a lidar com essas opiniões, pois quem decide no fim sou eu. Vou usar peruca quando eu quiser”, encerra.