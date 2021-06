Luiza Ambiel , vira mania na internet e já lucra!

A atriz e apresentadora comemora sucesso no close friends: “Mais perto dos fãs”

A plataforma do Instagram já é conhecida por deixar ídolos e fãs mais próximos, já que eles podem interagir mais, acompanhar o dia a dia dos ídolos e as lives que eles fazem. Mas, tem algumas celebridades que querem chegar ainda mais perto de seus fãs e acabam entrando para o chamado “close friends”. É o caso de Luiza Ambiel.

A apresentadora criou dois grupos, um com fãs mulheres, onde ela dá dicas de maquiagem, moda, conversa sobre maternidade e troca conselhos sentimentais e um grupo em que homens podem participar também, onde ela bate um papo mais quente, fala de sexo e se veste mais sensual com decotes e roupas justas:

“Está dando super certo essa interação ainda mais próxima com meus fãs. Eu sempre recebia muito elogio pelas maquiagens que apareço nos programas e nas lives e as fãs pediam dicas, agora posso dar diretamente e os meus fãs homens estão amando trocar experiências nas minhas lives mais picantes no close friends também. Quem quiser participar destes grupos seletos é só me mandar uma inbox”, conta Luiza.

Ambiel também revelou que em breve poderá ser vista em novos projetos na TV:

“Tem chegado muita proposta boa e estou estudando junto com a minha equipe. Os convites são desde reality até para eu apresentar programa de tv. Em breve teremos novidades”.