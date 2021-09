Luiz Carlos Maluly monta selo para lançar novos artistas da música brasileira

O produtor Luiz Carlos Maluly lançou seu selo, Maluly Música com o intuito de promover novos artistas na música popular brasileira.

Responsável por grandes sucessos da música nacional, o renomado produtor musical Luiz Carlos Maluly, fundou o selo Maluly Music com o objetivo de lançar novos artistas no cenário musical. E principalmente os que forem gerenciados e produzidos por ele e equipe dentro do seu Centro Artístico Maluly, situado, em São Paulo. Três já fazem parte do casting e terão os seus trabalhos lançados pela nova gravadora: a banda Distopia, de Porto Velho, Rondônia, o sertanejo Lucas Ávilla e o cantor e compositor Gzuis.

“Além do selo, fechamos uma parceria com a agregadora Believe para lançarmos as nossas produções nas plataformas digitais. Cada artista que passar por aqui, terá um trabalho personalizado dedicado a ele. Além da nossa experiência e a estrutura, vamos oferecer composições, se precisarem de um repertório, e todo o apoio jurídico”, diz Maluly, que tem mais de 40 anos no mercado musical, sempre trabalhando com nomes consagrados da música brasileira, como RPM, Engenheiros do Hawaii, Cássia Eller, Caetano Veloso, Simone, Zizi Possi, Ney Matogrosso, É O Tchan!, Ivete Sangalo, entre outros.



Junto com ele nesse novo projeto, estão o advogado e compositor no segmento do rock, Helio Vieira, e Edison Coelho, que foi diretor de marketing das gravadoras EMI-Odeon, CBS, BMG Ariola e Warner / Continental, e vice-presidente também dessa área, na Universal.