Luisa Stefani levará a bandeira do Brasil na abertura dos Jogos Pan-Americanos em Santiago

No próximo dia 20 de outubro, a partir das 20h30, o Chile se vestirá de festa para a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Um momento de celebração do esporte, que terá uma representante de peso conduzindo a bandeira do Brasil: Luisa Stefani.

Brasil escolhe Luisa Stefani como porta-bandeira nos Jogos Pan-Americanos ao lado de Fernando Scheffer

A notícia foi anunciada pelo Comitê Olímpico do Brasil, o COB, que escolheu a tenista número 10 do mundo como porta-bandeira da delegação brasileira. Luisa Stefani, de 26 anos, é uma atleta patrocinada por várias marcas, incluindo Fila, Faros XP, XP COB, Parmalat Whey Fit, Engie CBT, Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head, JFL Living e Rede Tênis Brasil.

Luisa foi bronze nos Jogos de Tóquio, ao lado de Laura Pigossi

A emoção da tenista em ser a escolhida para esse papel é evidente. “Estou muito emocionada em ser porta-bandeira em Santiago. Desde pequena, sou a maior fã de esporte e poder carregar essa nossa bandeira ao lado de tantos atletas que cresci me inspirando é uma grande honra,” expressa Luisa Stefani. “Espero que essa missão seja mais uma de muito sucesso, com diversas medalhas e também muitas histórias para contarmos sobre o esporte, em especial o feminino. Que continuemos conquistando espaço, quebrando barreiras e sempre trazendo a nossa vibe brasileira, que isso ninguém tem.”

Stefani estará acompanhada na tarefa de levar a bandeira verde-amarela por Fernando Scheffer, da natação. Juntos, eles liderarão a maior equipe da história do Brasil no exterior, composta por 622 atletas, além de 11 reservas e diversos oficiais do COB e das confederações, totalizando 1.020 pessoas na delegação.

A escolha de Luisa Stefani como porta-bandeira é um reconhecimento de sua notável carreira no tênis. Em 2021, ao lado de sua parceira Laura Pigossi, conquistou a medalha de bronze nas Duplas Femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além disso, em 2023, tornou-se a primeira brasileira a vencer um Grand Slam, ao conquistar o título de Duplas Mistas no Australian Open, ao lado de Rafael Matos.

Sua trajetória no esporte não foi isenta de desafios. Durante a semifinal do US Open em 2021, Luisa Stefani sofreu uma grave lesão no joelho que a afastou temporariamente do circuito profissional. Após um ano de recuperação, retornou com força total e conquistou diversos títulos, incluindo o WTA 500 de Berlim, WTA 500 de Abu Dhabi, WTA 500 de Adelaide, WTA 125 de Montevidéu, WTA 1000 de Guadalajara e WTA 250 de Chennai.

A história de Luisa Stefani é um exemplo de determinação e sucesso no mundo do esporte, e sua escolha como porta-bandeira nos Jogos Pan-Americanos é uma homenagem justa a essa atleta que conquistou seu lugar entre as melhores do tênis mundial.