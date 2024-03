Luísa Sonza vence prêmio e será a primeira brasileira homenageada no Prêmio Billboard Women In Music

Premiação que ocorrerá nos Estados Unidos ficará disponível para ser assistida a partir desta quinta-feira (7)

A cantora e compositora pop feminina mais ouvido no Brasil nos últimos anos, Luísa Sonza, também será a primeira brasileira a receber homenagem no Prêmio Billboard Women In Music. A dona do álbum “Escândalo Íntimo” levará para casa o prêmio da categoria “new global force”/nova força global e se apresentará no palco do evento com uma performance inédita. A premiação que ocorrerá nesta quarta-feira, 6 de março, na Califórnia (Estados Unidos da América), poderá ser assistida no dia seguinte tanto no site como canal de YouTube da Billboard.

“É uma emoção muito grande ser reconhecida dessa forma, estou muito feliz em representar o Brasil e em saber que estão olhando para os artistas brasileiros. Estamos fazendo um trabalho incrível com “Escândalo Íntimo” e levar o resultado de tudo isso para o mundo é incrível”, celebrou Luísa.

O álbum “Escândalo Íntimo”, lançado em agosto de 2023, já atingiu mais de meio bilhão de streams combinados com 20 das 24 faixas do álbum desbloqueadas. Com quatro músicas ainda inéditas, previstas para serem lançadas nos próximos meses, “Escândalo Íntimo”, quebrou o recorde no Spotify Brasil e conquistou 15.6 milhões de streams com menos de 24hde lançamento. Uma das músicas mais prestigiadas, “Penhasco 2”, que teve a colaboração de Demi Lovato, alcançou o primeiro lugar entre as músicas mais ouvidas do Spotify no Brasil, fazendo com que a brasileira e estadunidense se tornassem as primeiras artistas na história a debutar uma música com 2 milhões de streams na plataforma no país.

A cantora brasileira também conseguiu fazer com que todas as músicas do “Escândalo Íntimo” chegassem ao TOP 50 do Spotify Brasil, com 6 delas no TOP 10. Além disso, 3 músicas conseguiram o feito de entrarem no Top 200 Global, sendo “Penhasco2” na posição 41, “Campo de Morango” na posição 140 e “A Dona Aranha” em 181. Já em Portugal, “Penhasco2” estreou na posição 10 e “Escândalo íntimo” se tornou o maior debut de um álbum pop brasileiro no país. Na plataforma Apple Music, a artista ocupou o Top 18 inteiro da plataforma e “Escândalo íntimo” foi o álbum mais ouvido. Na Deezer, todas as faixas estrearam no Top 50, com “Penhasco2” ficando em 1º lugar.

Mostrando uma viagem ao “eu interior” da artista, o disco foi produzido em Los Angeles e contou grandes participações como Roy Lenzo, produtor de álbuns como Montero, de Lil Nas X, e Tommy Brown, que também já produziu hits de artistas como Ariana Grande, Justin Bieber e Blackpink. Além destas participações, o terceiro e mais maduro e conceitual álbum da carreira de Luísa Sonza, “Escândalo Íntimo”, teve 24 músicas, sendo algumas com feats nacionais e internacionais com artistas renomados, como Demi Lovato, Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat.