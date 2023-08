Luísa Sonza quebra recorde de streams com “Escândalo Íntimo”

Cantora e compositora quebrou recorde no Spotify com o lançamento de seu novo álbum

A cantora e compositora Luísa Sonza quebrou recordes históricos no Spotify com o lançamento de seu terceiro álbum, “Escândalo Íntimo”. O álbum foi lançado na última terça-feira (29) e em menos de 24 horas ultrapassou 8,5 milhões de streams, batendo o recorde anterior de melhor estreia de álbum no Spotify Brasil, que pertencia a Jão com o álbum “Super”. Luisa realiza esse feito com as 17 faixas do álbum no Top 50 do ranking diário Top Músicas Brasil e três no Top 200 de Top Músicas Global do Spotify Charts.

Sonza quebra recordes históricos no Spotify

Luísa Sonza possui mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify

O disco conta com um feat com a cantora Demi Lovato, a canção ‘Penhasco 2’ já tem mais de dois milhões de streams na plataforma. Composto por 26 músicas, ‘Escândalo Íntimo’ aborda as etapas de um relacionamento amoroso, do início ao fim, e promete formar uma espécie de “quebra-cabeça”. As canções de ‘Escândalo Íntimo’ estão dispostas em quatro blocos, que procuram contar os estágios de uma relação: desejo, amor, conflitos – que levam ao término – e, por fim, a superação.