Luísa Sonza libera faixas bloqueadas de ‘Escândalo Íntimo

Luísa Sonza está prestes a surpreender seus fãs mais uma vez. Desde a meia-noite d e hoje, as quatro faixas bloqueadas do seu aclamado álbum “Escândalo Íntimo” serão finalmente liberadas para o público. Entre as novidades estão “Bêbada Favorita”, um feat com Maiara & Maraisa que mistura pop, sertanejo e samba, e “O Amor Tem Dessas (e é melhor assim)”, que traz uma citação de “Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)”, de Alcione.

Lançamento inclui parcerias com Caetano Veloso, Maiara & Maraisa, e mais

Outra faixa aguardada é “Sagrado&Profano”, uma colaboração com KayBlack, nome em ascensão na cena do rap nacional. Para fechar com chave de ouro, Sonza apresenta “You Don’t Know Me”, uma versão de Caetano Veloso do álbum “Transa”, de 1972. “Eu não via a hora de poder liberar essas músicas para o público, faixas com parcerias tão especiais. Me sinto realizada de ver esse álbum, esse trabalho tão intenso e que traz tanto de mim, agora disponível por inteiro”, declarou Luísa.

Álbum ganha 4 novas faixas com colaborações especiais e versões exclusivas

O entusiasmo não é só dela. Caetano Veloso, um dos maiores nomes da música brasileira, comentou sobre a parceria: “É uma delícia gravar algo meu com uma figura tão brilhante da nova geração, como é Luísa Sonza”. Maiara & Maraísa também expressaram seu carinho pela colaboração: “Luísa é uma pessoa muito especial, sensível e ao mesmo tempo uma força incrível. Para nós foi um grande prazer dividir essa faixa com ela.”

Novas faixas de ‘Escândalo Íntimo’ por Luísa Sonza

Desde seu lançamento em agosto de 2023, “Escândalo Íntimo” já alcançou mais de meio bilhão de streams com 20 das 24 faixas desbloqueadas. O álbum bateu recordes no Spotify Brasil, alcançando 15.6 milhões de streams em menos de 24 horas após o lançamento. A faixa “Penhasco 2”, em parceria com Demi Lovato, chegou ao topo das músicas mais escutadas no Brasil, tornando as duas as primeiras artistas na história a debutar uma música com 2 milhões de streams na plataforma.

Além disso, todas as músicas de “Escândalo Íntimo” entraram no TOP 50 do Spotify, com seis delas no TOP 10. Três faixas chegaram ao Top 200 Global, com “Penhasco 2” na posição 41, “Campo de Morango” na posição 140, e “A Dona Aranha” na 181. Em Portugal, “Penhasco 2” estreou na posição 10, e “Escândalo Íntimo” se tornou o maior debut de um álbum pop brasileiro.

Na Apple Music, Sonza ocupou o Top 18 inteiro da plataforma e “Escândalo Íntimo” foi o álbum mais ouvido. Na Deezer, todas as faixas estrearam no Top 50, com “Penhasco 2” na primeira posição. Inspirada em um dos gêneros mais ouvidos no mundo, a bossa nova da música “Chico” alcançou o primeiro lugar no Spotify Brasil e a 27ª posição no ranking global, com mais de 82 milhões de streams combinados e conquistando o selo diamante no Brasil.

“Escândalo Íntimo”, o terceiro disco da carreira de Luísa Sonza, marca um trabalho artístico mais maduro e conceitual. Com 24 faixas, a obra traz colaborações nacionais e internacionais com artistas renomados como Demi Lovato, Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat. Produzido em Los Angeles, o disco contou com reforços de peso como Roy Lenzo, produtor de álbuns como “Montero”, de Lil Nas X, e Tommy Brown, que já produziu hits de Ariana Grande, Justin Bieber e Blackpink.

Agora, com as novas faixas liberadas, “Escândalo Íntimo” está completo, refletindo a intensa jornada pessoal e artística de Luísa Sonza. Para os fãs, é o momento de celebrar e mergulhar ainda mais fundo no universo desta talentosa artista.