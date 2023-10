Luísa Sonza lança coreografia de ‘Luísa Manequim’

Nesta sexta-feira, dia 20 de outubro, Luísa lança a tão aguardada coreografia oficial de sua música “Luísa Manequim” em seu canal do YouTube.

Com um talento inegável para a música e a dança, a cantora continua a surpreender seu público, mostrando que é uma artista completa. A coreografia de “Luísa Manequim” promete contagiar as redes sociais, e os fãs estão ansiosos para aprender os passos dessa incrível dança.

Assista aqui ao clipe – https://bit.ly/46AGT5V

“Luísa Manequim” já é um sucesso que tem conquistado cada vez mais corações desde o seu lançamento, e agora a coreografia oficial vem para adicionar um novo elemento à experiência musical. A música traz um sample de Abílio Manoel, de 1972, que adiciona um toque especial à canção.

Além disso, é importante destacar que “Luísa Manequim” faz parte do álbum “Escândalo Íntimo”, que também tem feito história. O álbum atingiu a incrível marca de 200 milhões de streams no Spotify, tornando-se o álbum brasileiro mais rápido a alcançar esse número. Além disso, o álbum conquistou posições de destaque nas paradas internacionais, provando que a música de Luísa Sonza tem alcance global.

A cantora também emplacou todas as músicas de “Escândalo Íntimo” no TOP 50 do Spotify, com seis delas no TOP 10. Três faixas entraram no Top 200 Global, com “Penhasco2” ocupando a posição 41, “Campo de Morango” na posição 140 e “A Dona Aranha” em 181. O sucesso não se limitou ao Brasil, já que “Penhasco2” estreou na posição 10 em Portugal, solidificando a presença internacional de Luísa Sonza.

Na Apple Music, Luísa Sonza dominou o Top 18 da plataforma, e “Escândalo Íntimo” foi o álbum mais ouvido. Na Deezer, todas as faixas do álbum entraram no Top 50, com “Penhasco2” liderando a lista.

