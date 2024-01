Luísa Sonza eleva a temperatura em Brasília com espetáculo musical e atmosfera inesquecível

Cantora apresenta sucessos do álbum “Escândalo Íntimo” na Arena BRB Nilson Nelson, com ingressos a partir de R$ 70

Brasília se prepara para receber uma das maiores estrelas da música nacional neste sábado, dia 20 de janeiro. Luísa Sonza, a cantora gaúcha de 25 anos que vem conquistando o país, traz para a Arena BRB Nilson Nelson sua turnê de sucesso. Com o álbum “Escândalo Íntimo” dominando as paradas e um documentário recém-lançado na Netflix, a expectativa para o show é alta.

O álbum, lançado em agosto de 2023, se tornou um fenômeno, quebrando recordes no Spotify Brasil e marcando presença nas principais plataformas de streaming. Com hits como “Penhasco2”, em parceria com Demi Lovato, e “Chico”, inspirada no ex-namorado da cantora, Luísa Sonza consolidou sua posição como uma das artistas mais influentes da atualidade.

O espetáculo em Brasília não será apenas musical, mas visualmente envolvente, com elementos que remetem ao conceito celestial e infernal apresentado na turnê anterior, no festival The Town. A abertura ficará por conta dos talentosos DJs locais Umiranda, Nyka e Lipe Lourenço, prometendo uma noite de entretenimento diversificado.

Os ingressos, a partir de R$ 70, estão disponíveis na plataforma Ingresse, com opções de combos e áreas diferenciadas. Aqueles que doarem 1 kg de alimento não perecível têm direito à meia-entrada.

Em entrevista, Luísa Sonza expressou sua animação em se apresentar na capital: “Brasília sempre me recebe com muito carinho, e estou ansiosa para proporcionar uma noite inesquecível aos meus fãs”. O show promete ser um marco na agenda cultural da cidade, consolidando a presença de Luísa Sonza como um dos maiores nomes da música brasileira.

Serviço:

Luísa Sonza em Brasília 2024

Local: Arena BRB Nilson Nelson, Eixo Monumental

Data: 20 de janeiro de 2024

Classificação indicativa: 16 anos; menor de 16 anos somente acompanhado por responsável legal

Ingressos, setores, mapa do evento e condições de compra: Ingresse

Preços: a partir de R$ 70

Mais informações: @luisasonzabrasilia

Line-up:

19h: Abertura dos portões

20h: Umiranda

22h: Luísa Sonza

00h: Nyka

02h: Lipe Lourenço