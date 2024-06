Luisa Mell fala sobre rusga com Eduardo Leite envolvendo projeto para pagar R$450 por adoção

Após uma rusga com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Luisa Mell falou sobre a questão ao programa Estação Band FM e esclareceu sobre a polêmica envolvendo o projeto que promete pagar R$ 450 por adoção de animais dos abrigos gaúchos que estão lotados.

A ativista e protetora havia feito um vídeo criticando a atitude do governador. Agora, na entrevista concedida, ela explicou a situação. “Ele está com mais de 15 mil animais em abrigos, eu avisei desde o começo que isso ia acontecer, achei que estava tudo errado, mas só me deu atenção agora, que ele me ligou”. Luisa ainda afirmou que a ideia proposta pelo gaúcho foi cancelada. “Já foi cancelado, tá, gente? Ele voltou atrás, já tive uma reunião hoje com o vice-governador também. Isso é uma coisa bacana, né? Depois da repercussão, eu acho que isso é muito digno, né?”, afirmou.

Créditos: Reprodução/Estação Band FM



Luisa Mell também explicou o motivo pelo qual teceu críticas ao projeto. “Porque você vai pagar para as pessoas pegarem o cachorro, o que elas vão fazer?”, disse. “Adoção tem que ter responsabilidade, é um ato de amor e não uma transação comercial”, acrescentou.