Luisa Marilac comemora o Halloween com seu amigo e cirurgião plástico, Dr. Thiago Marra

A youtuber Luisa Marilac comemorou Halloween com amigos no Bar Prosa 270

A youtuber e querida do grande público, Luisa Marilac também não deixou a data do Halloween passar em branco. A diva que coleciona ótimos vídeos em que fala de sua vida e suas vivências no Youtube, marcou presença em evento no Bar Prosa 270.

Cirurgião plástico Dr. Thiago Marra



Na companhia de seu amigo e cirurgião plástico Dr. Thiago Marra, que estava caracterizado de Coringa, Luisa se divertiu ao som dos Djs Soares e Marcos Tube. A festa ainda contou com um cover especial de Juliana Hope, que encarnou no palco um nome que ficou para a história da música, Amy Winehouse.







Luisa e amigos na festa de Halloween no Bar Prosa 270



Dr. Thiago Marra e Luisa Marilac são bastante próximos. O médico é responsável pela cirurgia de remoção do silicone industrial de Luisa e também pelas novas próteses. Inclusive a cirurgia foi toda registrada e hoje está no canal de Youtube do médico cirurgião plástico Thiago Marra.



E Luisa é só elogios ao amigo Thiago Marra: “Eu sou muito grata ao Dr. Thiago Marra. Ele viu que estava fazendo um bem pra mim, tirando aquela coisa que estava destruindo meu corpo. Ele é um querido! Eu já percebi que ele gosta mesmo desta causa, de conscientizar as pessoas a não colocarem esse tipo de silicone, as mulheres trans terem mais livre acesso a tratamentos cirúrgicos. Vejo ele bem engajado nisso. Ele é um ser humano incrível. Tem um coração enorme!”