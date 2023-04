Luigi Abelama estreia programa na TV São Caetano baseado em histórias de superação e reconexão com propósito

renomado executivo de multinacionais estrangeiras desenvolveu um acelerador de negócios com foco na inteligência comercial 360º, que inclui podcast e programa de TV baseados em histórias inspiradoras de superação e reconexão com propósito

Com mais de 16 anos de experiência em expandir multinacionais estrangeiras no mercado nacional, Luigi Abelama, Head de Vendas e Marketing, desenvolveu um novo método de acelerar negócios com foco na inteligência comercial 360º. A metodologia, denominada Método MLA, é baseada em três pilares: empatia, conexão e propósito.

Inteligência comercial 360º: o novo foco de Luigi Abelama após deixar o mercado de consultoria corporativa

Após um momento de reflexão durante a pandemia, Luigi percebeu que não fazia mais sentido para ele ser um executivo de mercado e contribuir para o lucro de grandes empresas mundiais e brasileiras. Foi então que decidiu desenvolver o Método MLA, que tem como objetivo ajudar empreendedores a encontrar sua essência, reconectar-se com seu propósito e assim acelerar seus negócios.

“Eu sou um espiritualista, com forte atuação em princípios sistêmicos, reconexão da própria identidade e um olhar voltado para conexão a um propósito maior. Isso tudo norteia a minha consultoria. E quando essa base está alinhada, toda mentoria e consultoria em negócios pode ser desenvolvida com sucesso”, explica Luigi.

Além do Método MLA, Luigi lançou o MLA Cast, um podcast que conta histórias de superação de diversos empresários, suas barreiras e como cada um construiu sua jornada de trabalho para o sucesso. O podcast é uma ferramenta essencial da mentoria, criando exemplos que se tornam replicáveis e gerando conexão.

Usando estrutura arquetípica, camadas da personalidade humana, técnicas de Programação Neurolinguística (PNL) e sua essência mais espiritualizada e inconsciente coletivo, Luigi busca gerar reconexão com a essência de cada indivíduo, causando uma geração de autoconhecimento, que traga esperança, fé e ligação total com um propósito maior.

O sucesso da metodologia e do podcast abriu novos caminhos para Luigi, que estreará um programa na TV São Caetano, retratando histórias de empreendedores que ultrapassaram barreiras pessoais e profissionais para chegar lá ou que estão vivendo essa construção.

“O programa terá a mesma base do podcast, mostrando exemplos de pessoas que conseguiram encontrar seu propósito e construir seu caminho para o sucesso. Tanto para nossos ouvintes no Spotify, como para nossos espectadores no YouTube e na TV São Caetano, é possível entender pelo exemplo dessas pessoas que tudo é possível quando você vive dentro da sua essência e conectado a um propósito maior”, finaliza Luigi Abelama.