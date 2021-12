DJ Lud Prado se junta com o duo On Fire para recriar sucesso dos anos 70

O remix de `Dreams´, sucesso da banda de rock, Fleetwood Mac, nos anos 70, foi a música escolhida para a colab com o duo On Fire, das DJs Barbara Brunca e Taty Betin

“Essa música voltou a estourar recentemente no TikTok e em outras plataformas e me fez dançar muito quando ia para as baladas, inclusive com a Taty, que já conheço há alguns anos. Por isso, aproveitei para fazer uma releitura com o estilo que está em alta, o progressive house, e convidei as meninas para essa parceria porque elas se identificam muito com o meu público. Mulheres unidas para esse lançamento!”, diz Lud Prado, uma das DJs mais solicitadas do Brasil, e que domina as pistas de música eletrônica.

Lud foi considerada a revelação de 2019 e ficou em sétimo lugar do ranking top 100, da revista Djane Mag Brasil, em 2020

Em apenas três anos, tocando, como profissional, antes da pandemia, construiu um currículo extenso. Tocou nos principais clubes da elite paulista, festas de famosos, abertura de grandes shows, como o renomado Festival Villa Mix, e camarotes da Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio.