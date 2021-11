Após turnê nos Estados Unidos, Luck Muzik lançará nova música em novembro

O artista prometeu lançamento de feats internacionais para 2022

Em uma entrevista exclusiva ao Jornal de Brasília, Luck Muzik contou sobre a turnê que acabou de fazer nos Estados Unidos e revelou detalhes sobre o próximo lançamento, falando um pouco do que os fãs podem esperar para os próximos meses.

O ano de 2021 não começou tão bem para o cantor, mas será finalizado com chave de ouro. Luck deixou as redes sociais de lado no início do ano e deu uma pausa na música. “Não estava mais conseguindo pensar em nada, mas com a força do Deus não fiquei desamparado”, disse.

Luck é cantor e produtor, filho de Mr. Catra

Após se reerguer diante de tantos problemas, o produtor musical fez uma turnê pelos Estados Unidos, contando até com uma gravação com Anitta. “Foi irado! Fui a primeira vez sozinho, então o nervosismo aumentou ainda mais, mas foi tudo top, fiz show em Miami, Atlanta, Newark, Nova York”.

Luck disse que os shows no exterior foram incríveis

Já sobre o feat com a cantora, ele preferiu não dar detalhes, mas prometeu que em 2022 os fãs saberão mais. “Ano que vem será o grande baque, estou prestes a lançar meu primeiro feat internacional”, revelou.

Os fãs podem esperar em 2022 uma parceria entre Luck e Anitta

Para este ano, o filho de MC Catra revelou que vai lançar uma nova música no dia 26 de novembro com o funkeiro Kevin o Chris e o DJ holandês R3hab, que é mundialmente famoso.

Para este ano, o filho de MC Catra revelou que vai lançar uma nova música no dia 26 de novembro com o funkeiro Kevin o Chris e o DJ holandês R3hab, que é mundialmente famoso.

Durante a entrevista, Luck se mostrou animado com a volta e disse que tem certeza de que os fãs vão adorar o que ele está preparando. Sobre as redes sociais, o artista prometeu que vai voltar à normalidade de publicações como antes.