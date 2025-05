Luciana Vendramini estreia campanha de Dia das Mães ao lado de sua mãe, em rara aparição

A atriz Luciana Vendramini surgiu ao lado da sua mãe, Yvone Vendramini, para uma ação especial. Juntas, elas estrelam a campanha de Dia das Mães da marca de panelas Moncoc, onde Luciana é embaixadora. Sempre muito discreta, é a primeira vez que Yvone participa de um projeto da filha.

Durante a gravação, elas comentaram sobre a emoção de estarem juntas na campanha. Emocionada, a mãe da atriz afirmou: “A Luciana foi o maior presente que a vida me deu. Hoje, é ela que me ensina o valor da presença. Ela virou a mulher que eu sempre sonhei, virou meu espelho, meu orgulho”.

Já Luciana define que a maturidade a fez entender melhor o cuidado materno. “Hoje eu entendo o quanto minha mãe abdicou da vida dela pra cuidar de mim. E vejo o quanto de carinho ela pôs em cada refeição, transformando a refeição em um abraço”, completou a atriz, fazendo uma analogia às panelas.

Em um encontro emocionante, a atriz presenteia a mãe com um kit de panelas e facas da linha Le Brunet, inspirada nas raízes italianas da artista. Os jogos já estão disponíveis para compra no site oficial da marca. A linha assinada por Luciana conta com jogo de panelas em três cores: preto, pêssego e vermelho. Para o dia das mães, a marca também apostou em uma linha de faqueiros rosé, em edição limitada.