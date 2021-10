Luciana Gimenez assume namoro com o executivo Renato Breia

Em seus stories no Instagram a apresentadora Luciana Gimenez confirmou namoro com executivo Renato Breia

A fila andou! A apresentadora Luciana Gimenez está de novo romance. O escolhido da vez é o consultor financeiro Renato Breia.

Luciana terminou seu relacionamento com Eduardo Buffara em maio deste ano, os dois haviam se conhecido no carnaval no Rio de Janeiro em 2020, em uma camarote patrocinado por uma famosa revista.







Agora Luciana, que também foi casada por 12 anos com o empresário Marcelo de Carvalho, um dos donos da Rede Tv, confirmou em seu storie por meio de caixa de perguntas.

Renato Breia é consultor financeiro e co fundador da Nord Research e conselheiro e consultor da Nord Wealth, ambas empresas atuantes dentro mercado financeiro e de investimentos. Renato se formou em economia pela Universidade Católica de SP e se especializou na Universidade de Columbia nos Estados Unidos. Ele também namorou com a influenciadora digital Natty Vozza.

De acordo com fontes próximas ao casal, eles se conheceram na Europa há dois meses atrás e voltando de lá, passaram a se encontrar com frequência na capital paulista. Eles não escondem o relacionamento, mas adotam uma linha mais discreta quando estão sob o olhar de câmeras.