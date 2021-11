Luciana Barreto retorna em 2ª temporada de podcast da CNN Brasil

Equidade e inclusão são alguns dos temas do “Entre Vozes”

A segunda temporada do “Entre Vozes”, podcast da jornalista e apresentadora Luciana Barreto, estreou na manhã desta terça-feira (9). A atração da CNN Brasil é semanal, conta com 12 episódios, e é um dos produtos da marca que trata de pautas exclusivamente identitárias, assim como o “CNN Plural”, lançado recentemente pelo canal.

“Nós preparamos uma temporada instigante, que vai convidar nosso ouvinte a um mergulho em pautas que talvez ele nunca tivesse pensado e que clamam por reflexão”, conta Luciana. Ela é reconhecida como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo em 2021 pela Organização das Nações Unidas (ONU).

No programa, a jornalista Luciana, junto de convidados especialistas em diferentes áreas

Na primeira temporada, também com 12 episódios, o “Entre Vozes” alcançou mais de 15 mil downloads. No programa, a jornalista Luciana, junto de convidados especialistas em diferentes áreas, discute sobre história, sociedade, saúde, finanças e mercado de trabalho sob a perspectiva de raça, classe e gênero.

O primeiro episódio tem como título ‘Tipo Suspeito’e trata do fato de as pessoas negras serem tratadas como suspeitas. Para contextualizar o tema, a apresentadora entrevista Jota Jr, influenciador digital e vítima de racismo em uma corrida por aplicativo, e Luiz Justino, violoncelista preso injustamente em 2020 depois de ter sido confundido com um assaltante.

No segundo episódio, o assunto será a ‘Transfobia no Brasil’, com a participação das fundadoras da ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) para entender porque o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais. ‘Lixo eletrônico’ é o tópico principal do terceiro episódio. O descarte deste tipo de resíduo é feito em países pobres como Gana, que abriga o maior aterro de e-waste do mundo. Kauê Lopes dos Santos, doutor em geografia pela USP e autor do livro “Ouro por Lixo”, estará presente para aprofundar o assunto.

A jornalista e apresentadora Luciana Barreto

Em ‘Que histórias os monumentos nos contam?’, tema do episódio 4, a historiadora Angélica Ferrarez de Almeida fala sobre o apagamento da história, produzido pela existência de alguns monumentos e ausência de outros. No quinto episódio, ‘Diversidade no mercado financeiro’, os convidados debatem o lugar da diversidade no mundo das finanças e quais instituições deveriam estar mobilizadas pelo fortalecimento das práticas de ESG. Farão parte do debate frei Davi, da Educafro; Ana Buchaim, diretora de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3; e Fábio Alperowitch, fundador da FAMA Investimentos.

A atração da CNN Brasil é semanal e conta com 12 episódios

Já no sexto episódio, ‘Quando a pornografia oferece perigo’, Marco Tubino, psiquiatra e coordenador do AISEP (Ambulatório de Impulso Sexual Excessivo e de Prevenção aos Desfechos Negativos associados ao Comportamento Sexual), explica os riscos de um potencial vício em pornografia. O episódio conta ainda com relatos de dois homens que deixaram de consumir pornografia e criaram iniciativas para incentivar outros homens a fazerem o mesmo. Há ainda outros seis episódios que tratam de temas tão pertinentes como: mudanças climáticas, precarização do mercado de trabalho, SUS e o direito à saúde e o desafio da “fuga de cérebros” do Brasil.