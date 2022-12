Luccas Neto, o maior fenômeno infantil da atualidade, reúne empresários durante evento em São Paulo

Com a presença de líderes do Youtube, Warner Bross Brasil e Redibra, Luccas Neto junto à sua empresa Luccas Toon Studio apresentou novidades de conteúdo e planos para 2023

O Summit Luccas Neto 2022, que aconteceu na última quarta-feira (7) pela primeira vez em São Paulo, reuniu líderes de grandes e pequenas empresas para apresentar novidades de conteúdo, licenciamento e planos que a Luccas Toon Studios traçará em 2023 com foco no entretenimento infanto-juvenil nacional e internacional. Heavy user das redes sociais, Luccas Neto sempre foi um verdadeiro especialista em como funcionava os algoritmos do YouTube e notou rapidamente a crescente procura por conteúdos infantis na plataforma. Seu espírito empreendedor e visionário o fez sair na frente e se tornar o maior fenômeno infantil da atualidade.

Hoje, o empresário não depende mais da plataforma e possui sua própria empresa de conteúdo, avaliada em R$ 300 milhões de reais, que atua em diferentes vertentes, como: tecnologia (com a criação de aplicativos e jogos); filmes (longa metragens para serviços on demand como NetNow, Netflix, cinema e outras grandes plataformas); YouTube, editorial (livros em parceria com a editora Ediouro), música e licenciamento de produtos e shows, gerando mais de 120 empregos de forma direta e indireta.

Ao lado de Cassiano Scarambone, seu sócio no empreendimento, Luccas neto apresentou dados que comprovam que a Luccas Toon Studios caminha para se tornar uma das maiores produtoras de conteúdo do mundo, a nível de outras grandes empresas do mesmo segmento. Top of mind quando se trata da produção de conteúdo intrinsecamente ligado a entretenimento e mensagens socioeducativas para crianças, o criador de conteúdo possui mais de 50 milhões de seguidores e mais de 30 bilhões de views, sendo o dono do maior canal infantil do YouTube Brasil e do maior canal de marcas infantis variadas no mundo. Já produziu 15 filmes para o streaming, sendo 13 deles na Netflix. Possui aplicativos com mais de 14 milhões de downloads e só em 2022 já realizou mais de 60 shows pelo país e 10 grandes espetáculos em Portugal com ingressos esgotados em horas. Além de ser o queridinho de grandes marcas como Burguer King e Continente – a maior rede de supermercados de Portugal, para a realização de publicidades com foco na responsabilidade com seu público infantil.

Provando que os próximos anos prometem ainda mais sucesso, Luccas planeja muitas ações e investimento pesado no entretenimento infantil com o auxílio de parceiros que exploraram no evento inovações promissoras da marca do empresário. Entre eles, Patrícia Cajado, Promotions and Partnership Manager da Warner Bross Brasil, Clarissa Orberg, Family, Learning & Health Content Partnerships do Youtube Brasil e David Diesendruck, CEO da Redibra.

“Foi importante olhar além da carreira de influenciador e expandir as minhas possibilidades de negócio. Transformei um ‘simples’ canal do YouTube em uma das maiores empresas de entretenimento infantil. Mas, para isso acontecer, foi preciso muita coragem e a veia empreendedora pulsando. Eu e meus parceiros estamos confiantes no caminho que traçaremos no próximo ano”, destaca.