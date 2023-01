Lucas Silva, especialistas do mercado de finanças, pode ajudar a transformar a sua vida financeira

O professor que já formou mais de 25 mil pessoas, tem como premissa democratizar o acesso aos investimentos

Todo mundo sonha em mudar sua vida financeira e viver com mais tranquilidade. Um dos principais caminhos é planejar a vida financeira com muito mais zelo e seguir o plano com total dedicação.

Mas, também, para isso, uma das alternativas é entrar de vez no mundo dos investimentos e aplicar dinheiro na bolsa ou em ativos valiosos.

Contudo, fazer isso sozinho pode ser penoso e levar muito mais tempo, por isso, contar com ajuda profissional é essencial para que você possa entender o mercado de investimentos e mudar a sua vida.

Aos 36 anos, o professor de finanças Lucas Silva é um dos especialistas mais influentes do setor de finanças, com ampla experiência na área de Assessoria em Investimentos e Consultoria e já formou mais de 25 mil pessoas.

Democratização do mercado financeiro

Foi-se o tempo em que investir na bolsa, por exemplo, era para pessoas com muito dinheiro. Atualmente, o fundamental é obter conhecimento, pois com pouco investimento, é possível se dar bem no mercado financeiro.

E uma das premissas do professor Lucas Silva é, justamente, democratizar o acesso aos investimentos, ensinando as pessoas a entenderem como isso funciona.

“Meu objetivo é mudar a vida das pessoas, por meio do conhecimento no mercado financeiro, decisão que tomei em 2013, após mais de uma década na área, abrindo a minha própria escola preparatória para certificações financeiras, assim, me aproximando dos alunos”, conta Lucas.

Especialista em certificações

Engana-se quem pensa que Lucas Silva apenas ensina e depois deixa seus alunos a ver navios. Além de dar suporte constante, inclusive pelo whatsapp, o professor vem desde 2018 oferecendo preparação para quem deseja atuar profissionalmente neste mercado.

E não se assustem, afinal, ele possui o maior número de aprovações para as certificações, tendo ajudado na validação de mais de 40 mil alunos, em diversas modalidades de certificação.

“Crio em meus alunos a cultura de fazer mais pela própria carreira. Provocar, neles, a ideia de que não devem fazer parte da média, e, sim, se diferenciarem no mercado. Como costumo dizer, provoca os alunos para saírem do cardume e se tornarem tubarões do mercado financeiro”, completa Lucas Silva.