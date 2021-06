Com referências a Harry Styles e Oasis, Lucas Paiva lança o single “De Novo Assim”

A faixa autoral do artista é o terceiro lançamento em parceria com a Warner Music Brasil

Todo artista carrega consigo uma gama gigantesca de referências que, mesmo quando não são percebidas pelo público, estão sempre presentes em todos os trabalhos. No caso do cantor e compositor Lucas Paiva, dar vida às suas principais referências artísticas se tornou possível no seu mais novo single “De Novo Assim”,

Neste terceiro lançamento em parceria com a Warner Music Brasil, o artista mostra uma versão mais divertida e descontraída, com uma produção audiovisual que reúne figuras e bandas importantes para a sua carreira – desde o pop star Harry Styles a consagrada banda de rock Oasis.

Honrando a sonoridade do pop rock, marca registrada do cantor, a composição da música é assinada pelo próprio Lucas, juntamente com Laiane Cruz e Henrique Machado Barbosa. O videoclipe foi gravado em Nova York, nos Estados Unidos, com a produção de Back3, e direção de Renata Meirelles, ao lado de Ed & Yam. Além do lançamento, Lucas Paiva se prepara para apresentar mais novidades ainda neste semestre.

Sobre Lucas Paiva

Nascido no Rio de Janeiro, aos 11 anos, Lucas Paiva deixou o Brasil, acompanhando os pais, e morou em países como Canadá, Argentina, Inglaterra e Estados Unidos, onde descobriu a verdadeira paixão pela música. Aprendeu a tocar violão sozinho e, aos 15 anos, escreveu a primeira composição, “Can’t Say GoodBye” — faixa que integra o álbum de estreia, “Scape New York City”. Desde então, nunca mais parou de criar letras e melodias.

Em 2017, voltou ao Brasil, decidido a seguir o sonho de viver da música. Além do álbum — lançado em 2019 —, o repertório de Lucas Paiva conta também com outros projetos disponíveis nas plataformas digitais, como “Alien Nation”, ao lado do consagrado DJ Pontifexx, e “How Long It Takes To Love”, em parceria com o duo de DJs Ona Beat. Ambas as músicas têm composição e interpretação assinadas por ele e, juntas, somam cerca de 700 mil streamings no Spotify. O projeto “Scape New York City” explora o lado cantor, compositor e melodista do artista que assina todas as canções do álbum. “Inspiration”, música de trabalho, conta com quase 2 milhões de views no YouTube, e já impactou milhares de pessoas a partir das execuções nas rádios e compartilhamentos nas redes sociais. Agora, aos 25 anos, Lucas já conta com a parceria da Live Talentos e da companhia de música Warner Music Brasil, que assinou os singles “Hj” e “Amanhã” ao lado do artista.

