Lucas Naves é referência internacional no ensino da Hipnose Clínica; abordagem terapêutica combina Hipnose Clássica, Ericksoniana e PNL

Professor Lucas Naves é uma autoridade reconhecida internacionalmente em Hipnose Clínica e um dos professores mais respeitados, tendo treinado milhares de hipnoterapeutas por todo o mundo.

É Master Trainer em Hipnose Clínica e PNL, Membro Oficial da International Trainers Academy, Psicanalista. Doutor honoris causa em Psicanálise, Pós Graduado em Neurociência Pela PUC e Fundador da International Mind Training Academy. Ao longo dos anos desenvolveu técnicas e protocolos inovadores no campo do desenvolvimento pessoal, como o “Protocolo Naves”, a “Pirâmide Lucas Naves” e os “Quatro Passos para a Reprogramação Mental”.

Premiado pela COBLAC – Corte Brasileira de Letras, Artes e Ciência como o Professor que mais forma Hipnoterapeutas.

Autor de 4 livros best-sellers que quebraram recordes de vendas no lançamento: “Hipnose Clínica com PNL”, “Auto-Hipnose Terapêutica”, “Visualizar, Sentir e Agir” e “PNL na Prática”.

Confira o bate-papo:

O que é hipnose?

Segundo o hipnoterapeuta James Tripp é o uso da linguagem para alterar a percepção da realidade.

Em linhas gerais, é o estado limítrofe entre a vigília e o sono.

Qual a Diferença entre Hipnose de Palco e Hipnoterapia?

A hipnose de palco geralmente é utilizada no contexto cômico, envolvendo rotinas bem humoradas e engraçadas com as pessoas mais suscetíveis do público.

A hipnoterapia é o uso da hipnose somada a qualquer psicoterapia ou técnica de comunicação usada terapeuticamente, que pode ser desde psicanálise, a psicologia, TCC, constelação familiar, PNL, dentro outras correntes teóricas.

Somente psicólogos e médicos podem aplicá-la como ferramenta de terapia?

De forma alguma, esse é um grande mito. Muito embora os conselhos de psicologia e medicina reconhecem o uso da hipnose para seus profissionais, esses conselhos apenas regulam a hipnose para seus associados, não tendo poder jurídico para supervisionar ou regrar psicoterapeutas livres.

Lembrando que o próprio conselho de psicologia afirma que a psicoterapia não é atividade exclusiva dos psicólogos e também a hipnose não possui regulamentação no Brasil e na maioria dos países do mundo.

Portanto, a hipnose é de uso livre, porém deve ser usada de forma séria e ética. Dessa forma, pessoas comuns podem se formar em hipnoterapia em cursos livres da área.

A hipnose é reconhecida pela ciência?

Sim, existem mais de 10.000 citações científicas envolvendo principalmente hipnose, isso é facilmente encontrado nos maiores portais acadêmicos como PubMed por exemplo.

Quais as etapas de uma sessão de hipnose?

Geralmente começa com uma anamnese, onde o hipnoterapeuta faz perguntas para definir o estado atual do cliente e assim traçar estratégias terapêuticas para alcançar um estado desejado.

As sessões tem foco na reprogramação mental, ressignificação e dessensibilização de problemas imaginários e/ou emocionais. Os pacotes terapêuticos em mediam duram de 1 a 6 sessões de 1h cada.

Todas as pessoas podem ser hipnotizadas?

Sim, todas as pessoas cognitivamente saudáveis podem ser hipnotizadas, porém cada uma em um nível diferente. Cerca de 20% a 25% da população mundial é altamente hipnotizável. Chamamos de pessoas sonambúlicas.

O que pode ser Tratado com a Hipnoterapia?

De maneira geral problemas emocionais e imaginários, isso vai desde traumas, fobias, medos, crenças limitantes a controle de dores crônicas e controle de estresse e ansiedade por exemplo.

O que é a Regressão dentro da Hipnoterapia?

Regressão é uma das técnicas da hipnose, em que regredimos o cliente a memórias emocionais do seu passado afim de descobrir a causa de seus comportamentos indesejáveis, bem como tratá-los e ressignifica-los.

Alguns mitos da hipnose:

Os maiores mitos são:

E se eu não voltar da hipnose?

E se o hipnotista morrer enquanto me hipnotiza? Ficarei preso pra sempre em transe?

E se eu contar meus segredos em transe?

Vou ficar vulnerável em hipnose?

Vou ficar inconsciente?

Vou perder o controle?

E para todas essas perguntas a reposta é NÃO.

Posso ser hipnotizado contra a minha vontade?

Depende do que você considera hipnose. Se considerarmos o marketing, as propagandas, algumas igrejas/religiões ou mesmo as pessoas mais sedutoras como sendo ferramentas hipnóticas, a resposta pode ser sim.

Mas ainda assim, se a pessoa não quiser ser hipnotizada e tiver uma ação contrária a isso, dificilmente será hipnotizada.

O hipnotizado perde a consciência?

Jamais, toda hipnose ocorre conscientemente.

Hipnose e meditação são a mesma coisa?

Em temos de ciclos neurais acessados sim, o o ECG (eletroencefalograma) não pode distinguir se uma pessoa está meditando ou se está em auto hipnose. Ele medirá ondas alfa, theta, delta e etc. Entretanto as propostas de ambas são bem diferentes. Enquanto a meditação é mais contemplativa e na maioria das vezes não possui uso de auto-sugestões. A auto hipnose é mais objetiva em se utilizar do estado de transe para programar uma ideia na mente subconsciente.

Uma pessoa hipnotizada está dormindo ou inconsciente?

Nenhum dos dois, está está consciente, porém em ciclos neurais medidos em Hertz mais lentos, como as ondas alfa ou theta. Todavia o hipnotizado escuta todos os comandos, raciocina, decide, escolhe o que quer normalmente, só está mais relaxado que uma pessoa em vigília.

Vou ficar preso no “estado de transe”?

Nunca, não há nenhuma evidência científica que isso possa ocorrer.

O hipnotizado confessa segredos sem querer?

Não, se não conta segredos de olhos abertos, porque contaria de olhos fechados? Ele está consciente o tempo todo.

O indivíduo hipnotizado é dominado pelo hipnoterapeuta?

Não, ele apenas segue sugestões que ele mesmo quer aceitar e as mesmas são narradas pelo hipnoterapeuta.

Quais os Cursos que Você ministra ligado na área da Hipnose?

Ministro diversas formações:

Formação em hipnoterapia

Formação Master em Hipnoterapia

Curso de auto hipnose terapêutica

Especialização em hipnose

Ericksoniana

Atendimento on-line com hipnose

Induções rápidas para clínica

Além de curso de programação neurolinguística que possuem muita hipnose também.