Lucas Lucco Sem Filtros: do tapa na cara de traficante à superpoderes contra a depressão e Fake News

Artista sertanejo compartilha momentos intensos e sua jornada além dos palcos

Em uma entrevista no quadro “Achismos”, conduzido por Mauricio Meirelles, Lucas Lucco abriu o coração sobre sua trajetória no mundo da música sertaneja. O cantor compartilhou detalhes íntimos, desde os desafios iniciais até os momentos sombrios de sua vida pessoal.

Lucco, conhecido pelo estereótipo sarado e tatuado, confessou que enfrentou críticas negativas do público conservador no início da carreira, mas destacou a importância de ser autêntico. Emocionado, o artista relembrou os meses turbulentos de depressão, síndrome do pânico e a difícil fase em que sua carreira musical desandou.

O cantor também abordou uma mudança significativa em sua vida: o início do consumo de álcool, revelando como isso afetou sua rotina e até mesmo sua relação com os fãs. Com coragem, Lucas Lucco detalhou um episódio marcante em que foi agredido nos bastidores de um show por um suposto traficante local, expondo as complexidades do universo artístico.

Hoje, recuperado da depressão, Lucas Lucco compartilhou suas técnicas para lidar com a ansiedade e o medo, mostrando que a jornada de um artista vai além dos palcos. Uma história de superação e resiliência que inspira e revela o verdadeiro vencedor por trás do sucesso musical.