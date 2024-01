Lucas Estevam: o guru das milhas revela os segredos para viajar o mundo de graça!

Descubra como o empresário e comunicador ensina a arte de acumular e utilizar milhas sem depender de cartão de crédito

O mundo das viagens ganha um novo patamar com o empresário e comunicador Lucas Estevam, mais conhecido como “Estavam Pelo Mundo”, que acaba de lançar a décima sétima turma do curso “Viajando com Milhas”. O grande diferencial? Este é o único curso de milhas reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Desenvolvido há quatro anos, o curso tem como objetivo ensinar a arte de acumular e utilizar milhas de forma inteligente, permitindo que os alunos possam desbravar o mundo sem comprometer o orçamento. Com um total de 11 módulos, o material é totalmente digital e acessível pela plataforma da Hotmart.

Lucas Estevam, que já visitou 83 países, destaca a importância das milhas como aliadas em meio à crise financeira. “As milhas podem ser grandes aliadas das pessoas, em meio a esse período de crise financeira que estamos enfrentando, basta saber acumulá-las e usá-las da forma correta, sem precisar de cartão de crédito pra isso. São esses inputs que quero ensinar as pessoas e fazer com que elas possam viajar o mundo de graça, assim como eu.”

Com o acesso válido por 12 meses, o curso proporciona flexibilidade aos alunos, permitindo que realizem as aulas conforme sua disponibilidade de tempo. Em uma era onde a qualidade de vida influencia nas escolhas sobre como aproveitar o tempo, a iniciativa de Estevam desempenha um papel crucial ao proporcionar novos conhecimentos para quem busca experiências enriquecedoras no segmento de viagem e turismo.