Marca de luxo Ralph Lauren convida Lucas Castellani para se hospedar em castelo na Europa

O modelo e influenciador brasileiro é considerado um dos principais nomes da moda internacional

Após mais de um ano de pandemia, os circuitos de moda estão voltando com tudo. O influenciador brasileiro Lucas Castellani foi convidado para participar de alguns desfiles em Paris, na Europa, e chamou a atenção da grandiosa marca de luxo norte-americana Ralph Lauren.

Lucas está descansando e aproveitando o castelo enquanto aguarda o próximo evento de moda



Contando com mais de 1,5 milhões de seguidores nas redes sociais e looks de dar inveja, o modelo foi convidado para vários desfiles e eventos de moda na cidade do amor, ele só não imaginava que seria chamado para se hospedar em um glamouroso castelo.

O influenciador brasileiro Lucas Castellani foi convidado para participar de alguns desfiles em Paris



A grife norte-americana Ralph Lauren, sediada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, convidou o influenciador para se hospedar no Reschio, em Toscânia, na Itália. No local, há um belíssimo castelo construído no século XI e as diárias chegam a R$10 mil.

O castelo foi construído no século XI e é um dos hotéis mais cobiçados



Lucas permanecerá na Itália enquanto aguarda o próximo show de moda que tem na agenda. O mineiro não deixa de chamar atenção por onde passa, representando não apenas o mundo da moda, como também o Brasil.