Apresentadora do canal GNT faz editorial fotográfico com a filha em Paris

Apresentadora do Sexta Black do canal GNT faz editorial leve e descontraído com sua filha pelas lentes de Mario Epanya.

A nova temporada de Sexta Black estreou recentemente no canal GNT (filiada da tv Globo), e a apresentadora, escritora e mestra em Relações Étnico-Raciais, Luana Genót resolveu tirar umas férias de três semanas, já que seu segundo livro está em processo de finalização. O destino de Luana e sua família? Paris, a cidade luz, que encanta pela beleza, bom gosto e por seus pontos turísticos.



A viagem foi marcada por um reencontro com o amigo e fotógrafo Mario Epanya que registou Luana e sua filha Alice (3 anos) em um momento alegre e descontraído em frente a um dos maiores pontos turísticos do mundo e ícone parisiense, a Torre Eiffel.

Luana e sua filha Alice (3 anos) em um momento alegre e descontraído em frente a um dos maiores pontos turísticos do mundo e ícone parisiense, a Torre Eiffel.



Em conversa com a Redação, Genót conta: “Eu conheci o Mário em 2008 quando eu era modelo trabalhando para uma agência em Paris. Em 2011, ajudei a trazer sua exposição ‘Glamazonia’ à PUC-Rio junto com um debate de como poderíamos ampliar a presença negra na moda. No Rio, ainda organizamos shootings dele com modelos negros como Júlia Gravano e Fábio Nazário e, desde então, já fizemos centenas de fotos juntos. É um shooting a cada encontro para eternizar o momento”.

Luana Genót resolveu tirar umas férias de três semanas, já que seu segundo livro está em processo de finalização



Nascido em Camarões, na África Central, Mario Epanya, sempre demonstrou interesse pelo desenho e em 1996, durante um evento de moda em Douala, fez sua estreia lançando sua primeira coleção Queens of Africa – retratos imaginários de Cleópatra, Makeda, entre outras. Além de sua técnica e aptidão serem aclamadas pela imprensa, Mário enxergou uma nova alternativa. Poucas horas antes do show (forma como são chamados os desfiles no exterior), ele se prontificou a maquiar algumas modelos após um dos maquiadores oficiais do evento se ausentar. O sucesso foi instantâneo, as modelos presentes e maquiadas por Mario se transformaram em deusas e seu trabalho caiu no gosto do público.

Fotografada por Mario Epanya, Luana aproveitou para contar sobre como conheceu o fotografo

Como resultado, ele trabalhou em vários shows e editoriais de moda em Camarões e Nigéria antes de se mudar para a França em 2000, e se tornar um maquiador profissional, levando seu trabalho a produções cinematográficas e atuando como maquiador para publicações de moda renomadas como FHM e Vogue. No ano de 2007, ele lançou Mario Epanya Productions e criou buzz online ao propor uma edição da Vogue Africa para a Condé Nast. Em 2011 ele produziu GLAMAZONIA, uma série de imagens em preto e branco dedicadas à beleza negra. Em 2017, ano em que comemorou seus 10 anos como fotógrafo de beleza, Epanya publicou BEAUTIFUL, A Celebration of Black Beauty.



Ainda relatando sobre a história e amizade, Luana declara: “Nós temos uma proximidade de ideais também muito forte. Desde que conheci Mario sempre teve interesse em colocar pessoas negras como protagonistas e eu quero muito que o Brasil descubra seu enorme potencial”, finaliza Luana.

Confira os lindos cliques com Luana Genót e sua filha, feitos por Mario Epanya.