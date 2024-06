Luana Amy revoluciona o mercado de moda com R$ 10 milhões em vendas

Luana Amy, de 22 anos, faturou R$ 10 milhões em apenas três anos como CEO e fundadora da loja de roupas Las Clothing. A jovem empresária viralizou nas redes sociais e se tornou um dos maiores cases de marketing de influência, utilizando estratégias inovadoras que a levaram a acumular 533 mil vendas finalizadas em abril de 2023.

A jovem empresária se destaca no cenário nacional com vendas recordes e estratégias criativas

A trajetória de Luana começou em Mogi das Cruzes (SP), onde, aos 16 anos, criava roupas para si mesma com a ajuda de costureiras. Inicialmente, vendia peças em brechós e fazia freelances de assessoria de influência, produzindo conteúdo para perfis de influenciadoras digitais. Esse espírito empreendedor foi o pontapé inicial para a criação da Las Clothing, fundada sem investimento inicial e focada no público da geração Z.

Aos 22 anos, empresária transforma paixão por moda em um império milionário

Com design próprio, a divulgação das peças começou nas redes sociais de Luana, atraindo a curiosidade das pessoas. A marca, uma abreviação de seu nome, foi oficialmente registrada com CNPJ em 2020, quando Luana tinha 18 anos. A partir de então, a jovem decidiu mudar seus planos de cursar medicina na USP e ingressou na faculdade de Marketing da mesma universidade. Em 2021, aos 19 anos, faturou seu primeiro milhão, impulsionada pelo aumento das vendas durante a pandemia.

A Las Clothing se destaca pelo compromisso com a humanização e a criação de uma conexão emocional com os clientes por meio de peças clássicas, colecionáveis, confortáveis e com estética clean. A marca foca em itens atemporais, mantendo um desejo contínuo entre suas clientes, que são extremamente fiéis e consomem todas as coleções. Em média, a loja recebe 2.500 pedidos por mês, com preço médio de R$ 279. Um dos carros-chefe da marca é o Kimono Tricot.

Luana utiliza uma linguagem autêntica e carinhosa para se comunicar com suas seguidoras, influenciando não apenas suas compras, mas também o estilo de vida. “Eu percebi que, espontaneamente, por ser da mesma idade das minhas clientes, exercia uma certa influência. Pensei em uma forma de colocar a rotina da empresa, a minha rotina e me aproximar mais delas. E foi assim que criamos o grupo fechado LAS Club”, explica Luana.

Essa estratégia de marketing de influência despertou o interesse de outras marcas para firmar parcerias com Luana. “Uma empresa de cosméticos entrou em contato comigo e ofereceu um cupom de desconto para as meninas que me acompanhavam no grupo. Em um dia, a empresa me ligou para fechar uma parceria maior, pois os cupons haviam sido um sucesso”, comenta a CEO. Desde então, Luana começou a integrar essas estratégias em sua própria marca, selecionando cuidadosamente influenciadoras digitais para representar a Las Clothing.

Para comemorar os três anos da marca, a empresa enviou uma caixa comemorativa para 50 influenciadoras selecionadas pela CEO. O mimo incluía uma versão exclusiva do Kimono Tricot em rosa, com uma polaroide personalizada. Esse pré-lançamento gerou um enorme engajamento, esgotando o produto apenas uma hora após o lançamento oficial. Em abril de 2024, Luana inovou novamente, enviando caixas personalizadas com itens exclusivos, gerando um engajamento espontâneo e aumento significativo nas vendas.

Apesar do sucesso, Luana mantém uma visão humilde e reconhece a importância de continuar aprendendo e se atualizando. Para os próximos dois anos, ela planeja focar na reestruturação interna da empresa, garantindo uma base sólida para futuras expansões e colaborações. Além disso, já pensa em preparar a marca para atender novas gerações, mantendo sempre o cuidado com o relacionamento e a personalização no atendimento.

A história de Luana Amy e da Las Clothing é um exemplo inspirador de como a inovação e a autenticidade no marketing de influência podem transformar uma paixão em um negócio milionário.