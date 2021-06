Luan Santana e Jim Beam lançam websérie com churrasco, drinques e música

Nova temporada estreia nesta quinta-feira, 24, com Roberto Barcelos

O cantor sertanejo Luan Santana estreia na nova temporada da websérie, ‘Jim BeamBQ’, acompanhado de grandes experts da brasa: Roberto Barcellos, Roberto Bocabello, Paula Labaki e Bruno Panhoca. A ‘Jim BeamBQ’ terá quatro episódios e a estreia acontece nesta quinta-feira, 24, com Roberto Barcelos, nas plataformas oficiais de Jim Beam. A cada 20 dias, um novo episódio será lançado no YouTube da marca, Jim Beam Brasil.

“Depois da música, churrasco e bourbon são minhas maiores paixões. Essa websérie caiu no melhor momento, pois agora todo mundo vai poder aprender junto comigo diversas técnicas de BBQ. Me diverti demais com os especialistas e convido a todos para curtirem esse momento, virtualmente, na churrasqueira lá de casa. Vai rolar muita música e o brinde, claro, será com Jim Beam Highball, o meu favorito”, diz Luan, que adora contar que o primeiro show remunerado de sua vida aconteceu em um churrasco.

Na temporada, Luan Santana recebe virtualmente em sua casa os assadores Roberto Barcellos, Roberto Bocabello, Paula Labaki e Bruno Panhoca para ensinarem receitas práticas e que levam o destilado no preparo.

Fraldinha com molho chimichurri seco de Jim Beam; prime rib marinado com Jim Beam Black e vegetais na brasa; maminha com chimichurri natural de Jim Beam, e bife ancho com molho BBQ de Jim Beam serão as delícias do menu. Como todo bom churrasco que se preze, variações do tradicional Highball, acompanham os preparos. Sugestões com laranja bahia, hibisco, limão cravo e melado de cana irão incrementar o drinque que é versátil, fácil de preparar e bem-vindo em todos os churrascos.

Luan Santana recebe Roberto Barcellos no primeiro programa

Como a música faz parte da programação, Luan Santana resgata suas origens e embala os encontros do ‘Jim BeamBQ’ com canções em voz e violão. Clássicos do sertanejo, releituras da MPB e hits autorais fazem parte do repertório do músico com 12 anos de carreira, indicado quatro vezes ao Grammy Latino e em ascensão na carreira internacional.

Programação