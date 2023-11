Lozar, o Ano Novo Tibetano, é lançado no Festuris em Gramado

Evento que celebra a cultura e a filosofia tibetanas terá construção de mandalas de flores e diversas atividades em Três Coroas

O Festuris, um dos maiores eventos de turismo do Brasil, recebe nesta sexta-feira, 10 de novembro, o lançamento oficial da terceira edição do Lozar, o Ano Novo Tibetano. O evento, que acontecerá em Três Coroas entre dezembro e março, é uma realização da Shak Produções, com o apoio do Espaço Tibet e da Prefeitura de Três Coroas, e tem como objetivo divulgar e valorizar a cultura e a filosofia tibetanas.

O lançamento contará com a presença dos organizadores, Ogyen e Drika Shak, e de autoridades locais. Os convidados poderão degustar alguns sabores típicos da data, como os kapsés, bolinhos doces, e a tchan, a tradicional cerveja tibetana. Além disso, receberão mini bandeiras de oração, que simbolizam a disseminação da sabedoria e da paz.

Um dos destaques do lançamento será o Ato das Mandalas de Mil Flores, a construção gradativa de duas mandalas de flores, uma no Festuris e outra no Espaço Tibet. As mandalas são representações da harmonia e da unidade, inspiradas nos rituais tibetanos. As mandalas que serão construídas têm um símbolo especial: o nó infinito, que representa a interdependência das pessoas, um conceito central na filosofia tibetana. No domingo, 12 de novembro, às 10h, as flores serão lançadas no rio Paranhana, em Três Coroas, simbolizando a disseminação da sabedoria e da paz.

O Lozar é um período de transição especial, que ocorre entre meados de dezembro e março e marca o início do ano de 2151, segundo o calendário tibetano. É uma época em que as pessoas tendem a ficar mais confusas, agitadas e nervosas, e que os rituais tibetanos entram em cena como ferramentas valiosas para equilibrar emoções e promover bem-estar, buscando desacelerar e conseguir forças para o ano que se inicia.

A programação do Lozar oferece uma oportunidade única de se desconectar do caos cotidiano e um bálsamo para a mente e o espírito. O Ano Novo Tibetano culminará em um grande encontro em Três Coroas, de 1º a 3 de março, com uma série de atividades significativas, com danças, melodias, oficinas gastronômicas e de bem-estar, além de rituais típicos da cultura tibetana. Para saber mais sobre o evento, acesse o site ou a página no Facebook.