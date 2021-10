Lata de vinho, Lovin’ Wine, vira tendência e ganha 2 novos sabores

Agora a marca terá o Red Wine e o White Dry

De acordo com dados da Organização Internacional do Vinho (OIV), o consumo da bebida no Brasil aumentou 18,4% no último ano. O vinho em lata foi uma das tendências que pode ter contribuído para esse aumento, principalmente entre os jovens. Fazendo um grande sucesso entre os amantes de vinho, a Lovin’ Wine está lançando dois novos sabores.

As bebidas em lata são práticas e ótimas para consumo individual, não é à toa que o vinho em lata se tornou um hit. Uma pesquisa da Ball Corporation, líder mundial em embalagens de alumínio, revelou que a alta procura por esse tipo de produto é feita principalmente para ocasiões mais descontraídas.

Para atender o público que gosta da bebida em lata, a Lovin’ Wine, marca referência no assunto, já tem disponível o Rose Dry, Rose Wine e White Wine. Agora, a empresa terá dois novos sabores no portfólio: o Red Wine e o White Dry. “Agora a linha está completa com 5 itens, 2 frisantes e 3 dry, agradando todos os públicos e paladares. Cada lata possui 269ml e serve duas taças”, afirma João Sattamini, CEO da marca.

O Red Wine é perfeito para quem gosta vinhos tintos tipo Merlot, pois tem um aroma frutado com toques de ervas e frutas vermelhas, uma combinação perfeita para harmonizar com carnes, massas e queijos. Já o White Dry é recomendado para carnes brancas e comidas orientais. Ele tem um delicado gosto de baunilha e aroma com toques florais.