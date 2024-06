Lounge Vip da Quero Passagem recebe mais de dois mil viajantes por mês

Em dezembro de 2023, a Quero Passagem – marketplace de passagens rodoviárias que conecta viajantes a mais de 5 mil destinos no Brasil – inaugurou no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, um Lounge Vip gratuito para clientes. Em seis meses de operação, o espaço já recebeu mais de 13 mil passageiros, com média de 2.180 pessoas por mês e permanência média de 62 minutos.

Localizado no mezanino do terminal, o espaço oferece um refúgio sofisticado para os viajantes que buscam descanso e conforto durante suas viagens. O lounge também é uma importante alternativa para os 5% de passageiros em conexão e que usam o espaço para relaxar antes da próxima jornada até o destino final.

“O Terminal Rodoviário do Tietê merece empreendimentos à altura de seus grandes volumes de viagens e passageiros e importância no setor, que ofereçam bem-estar, privacidade e comodidade aos milhares de passageiros que viajam de ônibus para todo o Brasil, como os lounges vips que dominam os principais aeroportos. As viagens de ônibus estão se tornando alternativas de qualidade e mais baratas para quem quer e precisa viajar e a experiência da viagem também passa pelos terminais, por isso a importância do investimento no bem-estar, segurança e privacidade para o cliente”, comenta Lukasz Gieranczyk, CEO da Quero Passagem.

Equipado com 160 m², o lounge acomoda até 50 pessoas simultaneamente e conta com poltronas confortáveis, mesas bistrô, ar condicionado, snacks e bebidas, acesso à internet de alta velocidade, sala para reuniões, tomadas para carregamento de equipamentos, fraldário e uma área kids com brinquedos e atividades interativas.

Durante esses seis primeiros meses de funcionamento, a Quero Passagem também utilizou o espaço para promover ações culturais, como, por exemplo, distribuição de preservativos em parceria com a Prudence, massagens no Dia Internacional das Mulheres e distribuição de brindes em datas comemorativas como dia das Mães e Páscoa. Para o segundo semestre de 2024, a empresa já negocia novas parcerias e ativações de marca, além de ações para estimular mais diálogo com os clientes.

No decorrer das datas comemorativas e feriados deste ano, como, por exemplo, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Corpus Christi e até durante o feriadão que contou com o show da Madonna no Rio de Janeiro, o lounge registrou um aumento significativo no número de usuários. O mês de maio foi o mais movimentado, possivelmente devido às viagens para o Rio de Janeiro, em decorrência do encerramento da turnê da Madonna e de dois feriados, incluindo o feriadão de Corpus Christi, tendo o 29 de maio a marca do dia mais movimentado dos últimos 6 meses, com quase 200 passageiros.

“Os Lounges Vips são serviços valorizados pelos passageiros frequentes nos aeroportos, e sabemos que, com a maior demanda e oferta de viagens de ônibus, os passageiros também querem serviços melhores. A cultura dos lounges vips pode trazer modernização e melhorias também para os terminais rodoviários. Nossa preocupação será mimar esse viajante ao longo do ano, com novas surpresas e serviços”, completa Lukasz Gieranczyk.

A expectativa para os próximos meses é que o número de passageiros utilizando o Lounge Vip continue a crescer, consolidando a Quero Passagem como uma empresa completa que não apenas facilita a compra de passagens, mas também enriquece toda a jornada de viagem dos seus clientes.

Sobre a Quero Passagem

Fundada em 2013, a empresa é um marketplace de passagens de ônibus que atende todo o Brasil, conectando pessoas a lugares pelas rodovias do país. Com mais de 6 milhões de passagens de ônibus vendidas em 2023, a companhia conecta mais de 300 autoviações em sua plataforma e oferece mais de 5000 destinos em todo o Brasil. A Quero Passagem também oferece atendimento contínuo ao cliente com canais de suporte que vão desde o autoatendimento ao chat, telefone e whatsapp. Atualmente, a Quero Passagem é a empresa que mais cresce no setor de venda de passagens de ônibus on-line combinando a experiência no modelo B2C e B2B.