L’Oréal Professionnel eleva o cuidado com profissionais com o Mapa da Saúde Mental

Saiba como a campanha global Head Up evoluiu para fornecer um mapa inovador que apoia a saúde mental dos cabeleireiros brasileiros

No cenário inovador da indústria da beleza, a L’Oréal Professionnel, renomada desde 1909, firma mais um marco ao lançar o ‘Mapa da Saúde Mental’ em parceria com a ONG Movimento Saber Lidar. A iniciativa, uma extensão da campanha global Head Up, visa enfrentar os desafios crescentes da saúde mental enfrentados pelos cabeleireiros.

Baseada em um estudo abrangente com mais de 4,9 milhões de conversas globais entre 2018 e 2021, a marca identificou a saúde mental como uma das maiores preocupações para 63% dos profissionais da beleza no Brasil. Em resposta a esses desafios, o ‘Mapa da Saúde Mental’ foi desenvolvido, oferecendo uma plataforma online que conecta os cabeleireiros a serviços gratuitos próximos, dedicados à saúde mental.

Além do mapa, os salões parceiros diretos da L’Oréal Professionnel no Brasil receberão uma cartilha virtual desenvolvida pelo Instituto Vertentes. Com mais de 5.000 profissionais já treinados através de módulos certificados, a marca busca proporcionar suporte educacional sobre temas vitais da saúde mental, como autocuidado e definição de limites.

Dados alarmantes do INSS revelam que mais de 200 mil pessoas foram afastadas de seus trabalhos por transtornos mentais em 2022 no Brasil, um país já considerado o mais ansioso do mundo pela ONU. Em meio a essas estatísticas, a L’Oréal Professionnel, através da campanha Head Up e do ‘Mapa da Saúde Mental’, destaca sua responsabilidade em promover espaços seguros e saudáveis para os profissionais da beleza.

Em colaboração com a ONG Movimento Saber Lidar, a marca reafirma seu compromisso com a saúde mental. O Movimento, criado em 2020, busca unir esforços em prol da saúde mental, e a CEO voluntária, Juliana Fleury, destaca a importância de criar ambientes propícios ao bem-estar.

Ao lançar luz sobre a saúde mental, a L’Oréal Professionnel não apenas redefine os padrões da indústria da beleza, mas também promove uma mudança fundamental na narrativa, mostrando que cuidar daqueles que transformam a beleza exterior é vital para criar espaços de prazer e lazer, contribuindo para uma comunidade mais saudável e resiliente.

A cartilha pode ser acessada e baixada por meio deste site.