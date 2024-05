L’Oréal Paris, Yves Saint-Laurent e Kérastase marcam presença na 23ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+

Em um esforço contínuo para reafirmar seu compromisso com a diversidade e inclusão, as marcas do Grupo L’Oréal no Brasil estarão presentes na programação dedicada ao Orgulho LGBTQIAPN+, que acontece nos próximos dias em São Paulo. L’Oréal Paris, Yves Saint Laurent e Kérastase estão mobilizando suas causas de marca para promover discussões sobre o combate ao assédio nas ruas, a identificação de relacionamentos abusivos e o empoderamento de todos que se identificam com a feminilidade.

Feira Cultural LGBT+ ganha força com ações de diversidade da L’Oréal Paris, Yves Saint-Laurent e Kérastase

Stand UP, de L’Oréal Paris

O Stand UP é um programa global da L’Oréal Paris, uma marca feminina e feminista, que tem o propósito de incentivar o empoderamento de mulheres em diversas vertentes. O programa oferece orientações práticas para que as mulheres saibam como se defender em situações de assédio em espaços públicos. Além disso, o Stand UP conta com um treinamento para todas as pessoas que queiram aprender a intervir de forma segura quando testemunharem situações de assédio. Desenvolvido pela ONG global ‘Right to Be’, o curso é curto e baseado na metodologia 5Ds – distrair, delegar, documentar, direcionar e dialogar.

Programas de combate ao assédio e violência e empoderamento feminino reforçam o compromisso social das marcas

No Brasil, o treinamento é realizado pela ONG Cruzando Histórias, criada por Bia Diniz, que promove o acolhimento e a valorização das mulheres. O treinamento pode ser feito de forma presencial e online. Mais de 100 empresas já aderiram ao projeto, e o treinamento é gratuito e pode ser solicitado nos canais de contato: [email protected]. Durante a feira, o treinamento será disponibilizado de forma online para todos os presentes.

Abuso Não é Amor, de Yves Saint Laurent Beauty

Em 2023, Yves Saint Laurent Beauty lançou no Brasil o programa global Abuso Não é Amor, que visa prevenir e ajudar a combater a violência praticada pelo parceiro íntimo (VPI). De acordo com uma pesquisa da OMS, a violência por parceiro íntimo continua sendo uma das formas mais comuns de violência contra as mulheres, com quase 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo sofrendo VPI e/ou violência sexual pelo menos uma vez na vida. Além disso, em 2023, a marca encomendou uma pesquisa global focada no público LGBT+, para entender como a VPI afeta casais homoafetivos e qual o seu impacto.

Com o objetivo de treinar e orientar o máximo de pessoas possível, Yves Saint-Laurent Beauty estará presente com um estande realizando treinamentos com especialistas para ajudar o público a identificar os 9 sinais de alerta de um relacionamento abusivo e como lidar em segurança em casos de abuso, seja com você ou com um(a) amigo(a). Serão distribuídos materiais informativos e oferecidos recursos para acessar o site oficial do programa, www.abusonaoeamor.com.br, onde os participantes poderão continuar seu treinamento online e acessar mais recursos educacionais.

Power Talks, de Kérastase

Identificando que 74% das mulheres se sentem pouco confiantes em momentos decisivos de suas carreiras e que há grandes lacunas na forma como veem sua capacidade, relações de trabalho e potencial futuro em comparação aos homens, Kérastase uniu-se à ONG Alumna para trazer ao Brasil seu programa global Power Talks. Lançada em 2023, a iniciativa visa conectar mulheres e promover uma rede de empoderamento por meio de mentorias com executivas da L’Oréal e organizações parceiras, para que elas possam adquirir mais confiança e se desenvolver pessoal e profissionalmente.

Na conclusão da primeira turma, formada por 71% de mulheres que completaram o ensino médio em escolas públicas, 52% negras e 40% que ganham até dois salários mínimos, 93% das participantes indicaram estar razoavelmente ou muito confiantes em relação a um emprego ou promoção em sua área de interesse, e 84% estavam empregadas ou estagiando ao final do ciclo de mentorias.

Para dar continuidade a essa discussão, Kérastase promoverá uma edição especial do Power Talks na 23ª Feira da Diversidade, no Memorial da América Latina, em São Paulo, com encontros no talk “Menta Com Chá – O Lugar de Fala das Mulheres (lésbicas, bissexuais e transexuais)”, que trará figuras como Hanna Korich, Luana Hansen e a convidada Kenya Saad para compartilharem suas trajetórias pessoais e debaterem sobre a importância do Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ para a comunidade. A entrada é gratuita, com pré-cadastro online via Sympla.

A participação do Grupo L’Oréal na 23ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+ destaca seu compromisso contínuo com a promoção da diversidade e inclusão, oferecendo recursos e treinamentos que empoderam e educam o público sobre questões cruciais enfrentadas pela comunidade LGBTQIAPN+.

A entrada é gratuita, com pré-cadastro online via Sympla: aqui