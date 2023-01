Longas viagens podem causar trombose, adverte Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular

Condição é válida para todos, não importa se o deslocamento é de carro, ônibus ou avião

É comum que durante as férias escolares, centenas de famílias viajem para descansar ou visitar parentes e amigos. Porém, é preciso estar atento à saúde, principalmente em deslocamentos mais longos. O alerta da SBACV (Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular) vale para todos, não importa se o trajeto é feito de carro, ônibus ou avião, ou se a pessoa ocupa o lugar de passageiro ou condutor, é necessário compreender os riscos da trombose do viajante.

Casos de trombose do viajante pode atingir pessoas de diferentes idades alerta SBACV (Foto: Divulgação)



A origem da preocupação é uma só: como a pessoa em viagem passa muito tempo parada, sem movimentação, durante o percurso, ela fica vulnerável ao surgimento de trombose venosa profunda. Trata-se de uma formação de coágulo sanguíneo nas veias dos membros inferiores que obstrui a passagem de sangue e causa dor e inchaço na região. Esse problema ganhou até o apelido de trombose do viajante pela recorrência de registro em indivíduos com esse perfil.



Para evitar o surgimento de novos casos, a SBACV faz algumas recomendações importantes. As dicas, que estão disponíveis no site da entidade e em suas redes sociais, chamam a atenção para medidas simples que podem diminuir as chances de aparecimento do transtorno que, sem o devido cuidado, pode desencadear quadros clínicos mais graves, como a embolia pulmonar.



“O sistema venoso precisa de bombeamento para fazer voltar o sangue para o coração. Se ficamos muito tempo parados, aumenta o risco desse fluxo ser comprometido. É importante considerar que pacientes com câncer, os obesos, os que fizeram cirurgia recente, gestantes e pessoas que fazem uso de anticoncepcional oral ou de terapia de reposição hormonal têm ainda maior risco de apresentar a tromboembolia venosa (TEV)”, afirma o cirurgião vascular e coordenador do subgrupo diretriz de tromboembolismo venoso (TEV) da SBACV, Marcone Lima Sobreira.

Especialistas recomendam usar roupas confortáveis durante voos longos; além de movimentar ativamente os pés e panturrilhas (Foto: Banco de Imagens)



O especialista alerta que todos devem buscar a prevenção, mas a atenção deve estar redobrada para grupos de riscos como: os obesos, fumantes, portadores de câncer, pessoas que utilizam anticoncepcionais orais, além de gestantes e pessoas acima de 60 anos de idade em voos prolongados.

Confira abaixo a lista com os oito principais cuidados para prevenir a trombose do viajante, apontados por especialistas da SBACV:

1 — Usar meias de compressão em caso de voo;

2 — Utilizar roupas confortáveis, evitando vestimentas apertadas que dificultem o retorno venoso;

3 — Evitar ficar longos períodos sem se movimentar;

4 — Levantar e realizar pequenas caminhadas durante o voo;

5 — Movimentar ativamente os pés e panturrilhas enquanto estiver sentado (a);

6 — Beber bastante líquido (água e sucos);

7 — Evitar bebidas alcoólicas durante o voo;