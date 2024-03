Lollapalooza Brasil 2024: Um festival que dá show em direitos autorais

Há 13 anos, o Lollapalooza Brasil se tornou um dos principais eventos no calendário cultural do país, não apenas por trazer atrações de peso internacional e nacional, mas também por seu compromisso constante com o respeito aos direitos autorais. Neste ano, o festival alcança um marco significativo: o recebimento do Selo de Reconhecimento do Ecad, uma homenagem que poucos eventos têm o privilégio de ostentar.

Isabel Amorim, superintendente executiva do Ecad

Desde a primeira edição, realizada em 2012, o festival firmou um compromisso inabalável com os criadores musicais, assinando contratos que asseguram o pagamento dos direitos autorais de execução pública. Essa prática não apenas valoriza o trabalho dos compositores, mas também estabelece um modelo de respeito e ética que outros festivais pelo Brasil são incentivados a seguir.

Ecad concede Selo de Respeito a Lollapalooza: direitos autorais em harmonia com a música

O Lollapalooza Brasil de 2024, que ocorrerá entre 22 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, promete ser uma celebração grandiosa da música, contando com a presença de artistas renomados como Blink-182, Arcade Fire, Kings of Leon, Limp Bizkit, Titãs, SZA e Sam Smith. Além do entretenimento, o festival reforça um importante reconhecimento ao trabalho dos criadores das canções, muitos dos quais não se apresentam no palco, mas cujas obras são essenciais para o sucesso do evento.

Isabel Amorim, superintendente executiva do Ecad, destaca a importância do pagamento dos direitos autorais: “Quando o Lollapalooza Brasil honra os criadores das músicas tocadas durante o festival, ele não apenas mostra seu reconhecimento pelo trabalho desses artistas, mas também eleva a consciência sobre a importância dos direitos autorais.”

O Selo de Reconhecimento do Ecad, lançado no último ano, já beneficiou diversos eventos e festivais que demonstram respeito pelo trabalho artístico e pelo pagamento de direitos autorais. O Lollapalooza Brasil se junta a essa prestigiosa lista, servindo como um exemplo de como a indústria da música e os eventos culturais podem caminhar juntos em direção a práticas mais justas e sustentáveis.

Além de celebrar a música e a cultura, o Lollapalooza Brasil 2024 reafirma seu compromisso com a justiça e o respeito aos artistas, mostrando que é possível realizar grandes eventos mantendo os valores éticos e de respeito pelos criadores. Este é um chamado para que outras marcas e eventos sigam o exemplo, alinhando-se a parceiros comprometidos com os critérios exigidos pela legislação brasileira e promovendo um ambiente cultural mais justo e valorizado.