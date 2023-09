Lollapalooza Brasil 2024 inicia venda exclusiva de ingressos para clientes Bradesco

Público geral terá que esperar até o dia 3 de outubro para começar a comprar os ingressos. O Lollapalooza oferece três experiências diferentes no festival aos fãs a partir da escolha de seus ingressos: Lolla Pass, Lolla Comfort Pass e Lolla Lounge Pass by Vivo

O Lollapalooza Brasil 2024 anunciou valores do Lolla Pass, ingresso que dá acesso aos três dias de evento. A pré-venda exclusiva para clientes pessoa física, portadores de cartão de crédito Bradesco, Bradescard, next e Digio, de todas as bandeiras, patrocinador master do evento e meio de pagamento oficial, começa nesta quinta-feira (28) às 11h e se estende até o dia dois de outubro às 18h, ou enquanto durar o estoque. A venda para o público geral tem início no dia três de outubro às 11h.

Lollapalooza Brasil 2024 inicia venda de ingressos



Os ingressos serão vendidos exclusivamente pela Ticketmaster Brasil, ticketeira oficial do evento, através do site da Ticketmaster ou na bilheteria física da Ticketmaster. Os ingressos adquiridos através do site têm acréscimo de 20% de taxa de serviço. A 11ª edição do festival no país acontece nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Clientes Bradesco poderão comprar ingressos primeiro

Créditos: Reprodução Instagram



O Lollapalooza oferece três experiências diferentes no festival aos fãs a partir da escolha de seus ingressos. Nesta etapa, estarão disponíveis para compra os passes que dão acesso aos 3 dias de evento, Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Os preços do Lolla Pass durante a pré-venda variam de R$956,25 a R$1.912,50, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.



O Lolla Comfort Pass permite acesso aos 3 dias do festival e a área exclusiva Lolla Comfort, para quem busca mais conforto em sua experiência, com vista privilegiada do evento, lockers, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. Os preços do Lolla Comfort Pass durante a pré-venda variam de R$1.700 a R$3.400, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.



O Lolla Lounge Pass by Vivo – a operadora Vivo é a patrocinadora do evento – dá acesso aos três dias do festival e à área Lolla Lounge, com open bar e food, ativações de marcas exclusivas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Os preços do Lolla Lounge Pass by Vivo durante a pré-venda variam de R$3.806,25 a R$4.672,50, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.



Os preços informados acima para os 3 setores consideram o desconto máximo concedido pelo festival. Terão acesso ao Lolla Pass por estes valores as pessoas que têm direito à meia entrada garantido por lei e efetuarem com os Cartões Bradesco, Bradescard, next e Digio. Este valor não inclui taxas de serviço de 20% para compras online, e envio, quando for o caso.

Categorias de Preço

Inteira: válidos para qualquer fã do festival, sem nenhuma condição ou comprovação exigida.

Meia-Entrada: estão elegíveis maiores de 60 anos, aposentados, estudantes de ensino fundamental, médio ou superior, jovens pertencentes a famílias de baixa renda (com idades de 15 a 29 anos), Pessoas com deficiência (e um acompanhante), profissionais das redes públicas estadual e municipais de ensino de São Paulo. Os beneficiários devem estar elegíveis ao benefício tanto no momento da compra, quanto no acesso ao festival.

Entrada Social: também é uma opção válida para qualquer fã, que receberá um desconto de 45% no preço do ingresso inteiro mediante doação de R$40,00 para a Ação da Cidadania – que ajuda a erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais do país a partir do combate à fome e à miséria. A doação acontece por meio da plataforma Ticketmaster Brasil durante o fluxo de venda, de forma descomplicada. Esta categoria de preço estará disponível desde a pré-venda Bradesco até 07/02/2024, mediante disponibilidade de ingresso.

Lollapalooza Brasil

Nos seus 32 anos de história, o Lollapalooza promove festivais relevantes e diversos culturalmente, que marcam presença em oito países, em quatro continentes. No Brasil, serão 4 palcos, cerca de de 80 atrações e uma ampla gama de atividades simultâneas, cobrindo os 600 mil m² de extensão do Autódromo de Interlagos. Além das experiências musicais, todos os presentes poderão desfrutar de experiências gastronômicas, áreas de descanso e interação com marcas e patrocinadores.

Em breve, serão revelados mais detalhes sobre o Lollapalooza Brasil 2024, incluindo o line-up completo.